6 coisas que são básicas, mas quem é da geração Z não consegue, de acordo com especialistas

Entendendo esses pontos, é possível refletir sobre a importância de equilibrar conhecimento moderno com habilidades essenciais básicas

Pedro Ribeiro - 26 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A geração Z, conhecida por ter nascido em um mundo já totalmente digital, surpreende quando se trata de certas habilidades que, para outras gerações, parecem simples e básicas. Embora sejam rápidos no uso de redes sociais e tenham facilidade com novas tecnologias, muitos jovens enfrentam dificuldades em tarefas práticas que fazem parte do dia a dia profissional e pessoal. Isso acontece porque, enquanto dominam bem aplicativos modernos, acabam deixando de lado recursos tradicionais que ainda são muito valorizados.

E, ao entender esses pontos, é possível refletir sobre a importância de equilibrar conhecimento moderno com habilidades essenciais básicas.

1. Usar e-mail

Apesar de parecer simples, muitos jovens da geração Z não sabem utilizar o e-mail de forma adequada. Eles tendem a preferir mensagens instantâneas e acabam não compreendendo a importância da formalidade em uma comunicação profissional. Redigir um assunto claro, anexar arquivos corretamente ou até mesmo organizar a caixa de entrada são tarefas que causam dificuldades.

2. Usar pacote Office

Outra limitação comum está no uso de ferramentas como Word, Excel e PowerPoint. Enquanto dominam aplicativos de edição rápida e plataformas colaborativas, muitos não conseguem lidar bem com fórmulas do Excel ou formatações mais avançadas. Isso pode impactar diretamente no mercado de trabalho, onde essas ferramentas ainda são essenciais.

3. Fazer ligações telefônicas

Muitos jovens da geração Z evitam atender ou realizar chamadas. Para eles, falar ao telefone é desconfortável, já que preferem se comunicar por mensagens de texto ou áudios curtos. Essa dificuldade, no entanto, pode ser vista como falta de profissionalismo em situações de trabalho.

4. Gerenciar finanças pessoais

Especialistas também destacam que grande parte dos jovens tem dificuldade em lidar com organização financeira. Embora utilizem aplicativos de banco digital com facilidade, muitos não sabem controlar gastos, planejar um orçamento ou lidar com investimentos básicos.

5. Escrever à mão

Com a digitalização quase total do dia a dia, a escrita à mão perdeu espaço. Muitos jovens da geração Z relatam dificuldade em manter a letra legível ou até em escrever textos mais longos no papel. Essa limitação pode gerar problemas em concursos, provas ou até em simples anotações.

6. Ter paciência para processos burocráticos

Outra barreira está na burocracia. Preencher formulários, lidar com documentos impressos e seguir etapas demoradas pode ser um grande desafio para quem cresceu acostumado a soluções rápidas e digitais. Essa falta de paciência pode gerar estresse e até erros em processos importantes.

