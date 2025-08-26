Conheça a cidade em Goiás que possui apenas 924 habitantes

Um refúgio goiano onde o tempo desacelera e a tranquilidade é a maior atração

Anna Júlia Steckelberg - 26 de agosto de 2025

Vista aérea do município de Anhanguera, no Sudeste goiano. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anhanguera)

Em um estado repleto de cidades majestosas e em constante crescimento, existe um município que se destaca pela sua singularidade e tranquilidade. Anhanguera, localizada no sudeste de Goiás, é a menor cidade do estado, com uma população de apenas 924 habitantes, conforme o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fundada oficialmente em 1953, após desmembrar-se de Cumari, Anhanguera carrega consigo uma rica história que remonta ao início do século XX. A cidade teve um desenvolvimento inicial impulsionado pela chegada da Estrada de Ferro Goyaz em 1912, que facilitou o escoamento da produção agrícola da região. No entanto, com o tempo, a cidade viu sua população diminuir, refletindo um fenômeno comum em pequenas localidades do interior brasileiro.

Conheça a cidade em Goiás que possui apenas 924 habitantes

Apesar de seu tamanho reduzido, Anhanguera oferece uma qualidade de vida invejável. Com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considerado alto, a cidade proporciona aos seus moradores um ambiente seguro e acolhedor. A economia local é baseada principalmente na agricultura e pecuária, atividades que sustentam a maioria das famílias da região.

A infraestrutura da cidade é simples, mas eficiente. Anhanguera conta com escolas, unidades de saúde e serviços essenciais que atendem às necessidades básicas da população. A segurança é outro ponto forte, com índices de criminalidade baixos, o que contribui para a sensação de bem-estar dos habitantes.

Para os visitantes, Anhanguera oferece um charme peculiar. A cidade é rodeada por belas paisagens naturais, com destaque para o Lago de Emborcação, formado pelo represamento das águas do Rio Paranaíba. Esse ponto turístico atrai aqueles que buscam tranquilidade e contato com a natureza.

A vida em Anhanguera é marcada pela simplicidade e pela proximidade entre as pessoas. Em uma cidade onde todos se conhecem pelo nome, cada dia é uma oportunidade de fortalecer laços e compartilhar histórias. É um lugar onde o tempo parece desacelerar, permitindo que seus habitantes desfrutem de uma vida mais plena e conectada com suas raízes.

Embora pequena em número, Anhanguera é grande em essência. É um exemplo de como a simplicidade pode ser sinônimo de qualidade de vida e como, em meio à vastidão do Brasil, ainda existem lugares onde a humanidade se preserva em sua forma mais pura.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!