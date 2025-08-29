Empresa do Eixão de Goiânia se pronuncia após comprar combustível de rede citada em esquema bilionário do PCC

Companhia afirmou que contratação da distribuidora foi feita com base em licitações

Davi Galvão - 29 de agosto de 2025

Ações em Goiás aconteceram no município de Senador Canedo, onde Soul Fuel tem uma filial que vendeu combustível para a Metrobus (Foto: Divulgação)

A Metrobus, uma das empresas responsáveis por operar o principal corredor de transporte público da Região Metropolitana de Goiânia, o Eixo Anhanguera, recebeu combustível da Rede Sol Fuel. A rede é apontada pela Polícia Federal (PF) como uma das investigadas no esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC.

Ao Portal 6, a Metrobus afirmou que a contratação da empresa “ocorreu por meio de processo licitatório regular, conduzido em conformidade com a legislação vigente”.

As informações da relação entre a distribuidora de combustíveis e a operadora do Eixão foram reveladas pelo UOL, que apurou uma movimentação entre 2023 e 2025, envolvendo mais de R$ 66,096 milhões.

Ainda de acordo com o site, o contrato foi encerrado em março deste ano, após a Metrobus trocar de fornecedora.

Nas redes sociais, a Rede Sol Fuel destacou que não é alvo de investigação e apenas compartilha uma base logística em Jardinópolis, onde outras empresas estão sob a mira da PF.

Investigações

A investigação revelou que o PCC teria se infiltrado em diferentes etapas da cadeia de combustíveis — desde a importação até a venda no varejo.

Em alguns postos, usados para lavagem de dinheiro, foi constatada adulteração de combustíveis com metanol. Goiás está entre os estados onde foram registradas irregularidades.

Em São Paulo, autoridades já encontraram adulterações em combustíveis fornecidos por empresas ligadas à facção, e a expectativa é que a qualidade do produto vendido pela Sol Fuel também seja alvo de verificação.

Além da adulteração, a investigação aponta outros crimes, como casos em que proprietários foram obrigados a entregar seus postos ao PCC sob ameaça de morte.

Confira a nota da Metrobus, na íntegra:

A Metrobus informa que a contratação da empresa fornecedora de combustíveis ocorreu por meio de processo licitatório regular, conduzido em conformidade com a legislação vigente.

Todos os documentos exigidos foram devidamente apresentados e validados pelos órgãos competentes, garantindo a habilitação da empresa para atender ao contrato.

Confira a nota da Rede Sol Fuel, na íntegra:

A Rede Sol Fuel Distribuidora não é alvo da operação recentemente deflagrada, que apura possíveis irregularidades praticadas por determinadas distribuidoras de combustíveis. A base logística localizada no município de Jardinópolis é uma estrutura compartilhada por diversas empresas do setor, e a Rede Sol mantém parte de suas operações nesse espaço.

Ressaltamos que todas as atividades da Rede Sol são conduzidas em estrita conformidade com a legislação vigente, cumprindo rigorosamente suas obrigações fiscais, tributárias e regulatórias, reafirmando nosso compromisso com a transparência, a ética empresarial e o cumprimento das normas legais que regem o mercado de combustíveis.

A Rede Sol seguirá desempenhando suas operações com responsabilidade e respeito às autoridades competentes, bem como aos clientes, parceiros e à sociedade.

