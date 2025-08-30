Conheça a cidade goiana que possui queda d’água e montanha-russa no mesmo lugar

Encontro entre adrenalina e contemplação no coração de Goiás em uma cachoeira de 50 metros de altura

Anna Júlia Steckelberg - 30 de agosto de 2025

Cachoeira do Salto de Corumbá, um dos principais pontos turísticos da cidade. (Foto: Divulgação)

Os pés ainda firmes no solo goiano, a paisagem se transforma: a queda do Salto do Corumbá despenca vertiginosamente por 50 metros, enquanto no alto, um carrinho ecológico desliza pela mata como uma montanha-russa entre árvores, um passeio que une emoções distintas, mas complementares.

Situado em Corumbá de Goiás, município com cerca de 10.562 habitantes, segundo dados do Governo de Goiás e IBGE, esse destino impressiona pela combinação rara entre natureza e aventura.

Localizado a aproximadamente 95 km de Brasília e 110 km de Goiânia, o Salto Corumbá ocupa uma área de 11 alqueires e integra um complexo natural cheio de atrações: sete cachoeiras, incluindo o famoso Salto de 50 metros, trilhas sinalizadas, parque aquático e estrutura com pousada, camping e restaurantes.

O grande destaque, e o centro da curiosidade, é a chamada Trilha do Ouro, descrita como uma “montanha-russa ecológica”.

Trata-se de um percurso de cerca de 1,1 km que atravessa o cerrado em velocidade que pode atingir 35 km/h, com carrinhos que deslizam sobre trilhos biodegradáveis, oferecendo vislumbres surpreendentes da Cachoeira do Salto entre folhas, troncos e respingos d’água, uma experiência que mistura adrenalina e contemplação em doses equilibradas.

Quem vai ao Salto Corumbá encontra ainda uma série de atividades para todos os gostos: rapel de 50 metros ao lado da cachoeira principal, circuito de tirolesa com três descidas de 350 metros, arvorismo, boia cross por 1,2 km de corredeiras, passeios a cavalo, fazendinha para as crianças e um parque aquático com toboáguas, piscinas adultas e infantis, tudo isso incluso no ingresso Day Use, embora algumas atrações sejam pagas à parte.

A cidade de Corumbá de Goiás, por sua vez, oferece um contexto histórico cultural rico, foi fundada no ciclo do ouro, surgiu como Minas de Nossa Senhora da Penha do Corumbá, e guarda tradições como as Cavalhadas, festas religiosas e patrimoniais que ainda animam a comunidade local.

Esse encontro entre natureza bruta e aventura estruturada faz do Salto Corumbá um destino imperdível: é sentir o coração acelerar enquanto um carrinho passa veloz entre arbustos, depois mergulhar na piscina natural sob a forma imponente da cachoeira.

Seja para um refúgio de fim de semana ou uma escapada entre capitais gigantescas, Corumbá de Goiás reserva uma experiência que dialoga com o cerrado, com histórias e com a emoção de quem não teme olhar o futuro, e, às vezes, descer por ele.

