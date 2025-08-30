Duas pessoas morrem após carro colidir com caminhão e pegar fogo, em Luziânia

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e Samu foram acionadas para prestar socorro

Augusto Araújo - 30 de agosto de 2025

Carro pegou fogo após colidir com caminhão. (Foto: Reprodução/ruycostaof)

Uma colisão entre um caminhão e um carro na manhã deste sábado (30) deixou pelo menos duas pessoas mortas na GO-010, na altura do km 150, próximo ao Posto Samambaia, zona rural de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

O acidente resultando em três vítimas presas às ferragens. Duas delas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro.

O impacto da batida foi tão intenso que os veículos saíram da pista. O caminhou tombou lateralmente, enquanto o carro ficou completamente destruído e pegou fogo.

As vítimas fatais ainda não haviam sido oficialmente identificadas até a última atualização do caso.

A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da colisão.

