Duas pessoas morrem após carro colidir com caminhão e pegar fogo, em Luziânia
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e Samu foram acionadas para prestar socorro
Uma colisão entre um caminhão e um carro na manhã deste sábado (30) deixou pelo menos duas pessoas mortas na GO-010, na altura do km 150, próximo ao Posto Samambaia, zona rural de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.
O acidente resultando em três vítimas presas às ferragens. Duas delas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro.
O impacto da batida foi tão intenso que os veículos saíram da pista. O caminhou tombou lateralmente, enquanto o carro ficou completamente destruído e pegou fogo.
As vítimas fatais ainda não haviam sido oficialmente identificadas até a última atualização do caso.
A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da colisão.
