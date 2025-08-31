Márcio Corrêa pede bicicleta para andar e adolescentes não perdoam: “quer ganhar likes, né?”

Secretário que virou uma espécie de sombra do prefeito, Thiago de Sá não segurou o riso mesmo com o chefe ficando um pouco sem graça

Danilo Boaventura - 31 de agosto de 2025

Marcio Correa andando de bicicleta. (Foto: Captura/ Portal 6)

Não são só os adultos que perceberam que o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), tem apostado nas redes para mostrar proximidade com a população e aumentar a popularidade.

Um vídeo publicado no Instagram do mandatário neste domingo (31) denuncia que até os menores de idade entenderam a estratégia.

Ao interagir com adolescentes que andavam de bicicleta em um bairro da periferia da cidade, o prefeito pediu a bicicleta de um deles para mostrar habilidades.

Não demorou muito para que um deles falasse bem alto, em tom de deboche.

“Quer ganhar like, né?”, disparou.

Secretário que virou uma espécie de sombra de Márcio Corrêa, Thiago de Sá não segurou o riso mesmo com o chefe ficando um pouco sem graça.

O vídeo foi publicado sem censura pelo próprio perfil do prefeito. Confira: