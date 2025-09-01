Ajuste fiscal de Leandro Vilela tem dado certo

Contas em Aparecida de Goiânia já estão em um nível de saneamento surpreendente, gerando para muito em breve um fôlego para investimentos mais robustos no município

Danilo Boaventura - 01 de setembro de 2025

Leandro Vilela durante entrevista para o Portal 6. (Foto: Reprodução/YouTube Portal 6)

O forte ajuste fiscal que Leandro Vilela (MDB) submeteu nos primeiros meses a frente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia tem dado frutos.

Rápidas soube que as contas já estão em um nível de saneamento surpreendente, gerando para muito em breve um fôlego para investimentos mais robustos no município.

