Ajuste fiscal de Leandro Vilela tem dado certo

Contas em Aparecida de Goiânia já estão em um nível de saneamento surpreendente, gerando para muito em breve um fôlego para investimentos mais robustos no município

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Leandro Vilela durante entrevista para o Portal 6. (Foto: Reprodução/YouTube Portal 6)

O forte ajuste fiscal que Leandro Vilela (MDB) submeteu nos primeiros meses a frente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia tem dado frutos.

Rápidas soube que as contas já estão em um nível de saneamento surpreendente, gerando para muito em breve um fôlego para investimentos mais robustos no município.

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, em Buenos Aires.

