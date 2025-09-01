Destinos no exterior onde brasileiro consegue viver bem gastando menos de R$ 3 mil por mês

Pesquisas recentes apontam é possível morar em diferentes regiões do exterior, basta fazer um bom planejamento

Ruan Monyel - 01 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Maksim Romashkin)

O sonho de morar no exterior costuma estar associado a altos custos de vida e por isso muitos acabam desistindo, mas a realidade é que existem países onde é possível viver bem gastando menos de R$ 3 mil por mês.

Pesquisas recentes sobre custo de vida em diferentes regiões do mundo apontam que, com planejamento, alguns destinos no exterior, com paisagens paradisíacas, oferecem qualidade de vida, segurança e infraestrutura a preços acessíveis para brasileiros.

Destinos no exterior onde brasileiro consegue viver bem gastando menos de R$ 3 mil por mês

Um dos exemplos mais citados é Portugal, especialmente em cidades menores e fora dos grandes centros turísticos, como Braga, Coimbra e Évora. Nessas regiões, é possível alugar um apartamento modesto, custear alimentação e transporte dentro do orçamento de R$ 3 mil. Além disso, a afinidade cultural e o idioma facilitam a adaptação.

Outro destino bastante atrativo é a Colômbia, onde cidades como Medellín oferecem custo de vida acessível e boa qualidade de serviços. Considerada uma das cidades mais inovadoras da América Latina, Medellín combina clima agradável, transporte público eficiente e moradia com preços mais baixos do que os praticados em capitais brasileiras.

Na Ásia, países como Tailândia e Vietnã aparecem entre os mais baratos para viver. Em cidades como Chiang Mai, na Tailândia, e Da Nang, no Vietnã, os aluguéis são muito acessíveis e a alimentação de rua é de qualidade e barata. Com menos de R$ 3 mil, é possível ter um estilo de vida confortável, incluindo internet de alta velocidade e lazer.

Outro país que vem atraindo brasileiros é o México, especialmente em cidades como Guadalajara e Mérida. O custo de vida é significativamente mais baixo que em São Paulo ou Rio de Janeiro, e o valor de R$ 3 mil mensais cobre moradia, transporte e alimentação com tranquilidade.

Especialistas em planejamento internacional destacam que a chave para viver bem em outro país com baixo custo é pesquisar as cidades menos turísticas, adaptar o estilo de vida local e calcular gastos com base na moeda corrente.

Assim, com organização, é possível transformar o sonho de morar no exterior em realidade, sem comprometer o orçamento e ainda viver bem.

