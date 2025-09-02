Homem toma a decisão de pagar a conta de todos os clientes e deixa bilhete antes de ir embora de restaurante
Gesto generoso surpreendeu a dona do local e viralizou nas redes sociais
O que era para ser uma noite comum em um restaurante de Long Island, em Nova York, acabou se transformando em um momento inesquecível para clientes e funcionários.
Um homem, que preferiu manter o anonimato, decidiu pagar a conta de todas as mesas do estabelecimento e saiu discretamente, deixando apenas um bilhete carinhoso.
Sharon Sailor, proprietária do restaurante Front Street Station, contou que ficou profundamente emocionada com a atitude inesperada e resolveu compartilhar a história nas redes sociais. A publicação viralizou rapidamente.
“Ontem à noite, um cliente altruísta tomou a iniciativa de pagar as refeições de cada mesa, criando um efeito cascata de gratidão e cordialidade”, escreveu ela.
Em outro trecho, destacou que, em meio a tanta negatividade, foi “revigorante ver alguém retribuir sem esperar elogios”.
No bilhete deixado, o homem misterioso registrou: “Que lugar especial e vocês são maravilhosos. Deus abençoe”.
Leia também
- O tempo máximo que os ovos podem ficar armazenados na geladeira, segundo especialistas
- Esses 3 signos estão prestes a viver o extraordinário e terão uma virada surpreendente
- Estudos apontam 6 datas de nascimento associadas à inteligência
- Confira o resultado da Mega Sena 2909 deste terça-feira (02); prêmio é de R$ 14 milhões
Em entrevista ao portal Sunny Skyz, Sharon afirmou que o gesto reforçou sua fé na bondade: “Isso me fez perceber que o bem está ao nosso redor, só precisamos parar e absorver.”
Clientes e internautas também se comoveram, deixando mensagens de gratidão e bênçãos tanto para o desconhecido quanto para o restaurante.