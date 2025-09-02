Nota 10: para o atendimento do Terra à Vista Bar, no Jardim Alexandrina

Terra à Vista é um tradicional bar do Jardim Alexandrina. (Foto: Divulgação)

Tradicional bar do Jardim Alexandrina, o Terra à Vista não é só um ambiente agradável com drinks criativos e petiscos em conta.

O estabelecimento também se destaca pelo bom time de garçons e garçonetes.

Eles são gentis, ágeis e prestativos.

