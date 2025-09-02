Nota 10: para o atendimento do Terra à Vista Bar, no Jardim Alexandrina
Estabelecimento também se destaca pelo bom time de garçons e garçonetes
Tradicional bar do Jardim Alexandrina, o Terra à Vista não é só um ambiente agradável com drinks criativos e petiscos em conta.
O estabelecimento também se destaca pelo bom time de garçons e garçonetes.
Eles são gentis, ágeis e prestativos.
Para ler todas as notas desta terça-feira (02) da coluna Rápidas, clique aqui.
Leia também
- Nota Zero: para Sandro Mabel por insistir em colocar grama sintética nos canteiros da capital
- Projeto que altera lei de cotas em Goiás será pautada nesta terça-feira (2) na CCJ da Alego
- Bruno Peixoto está satisfeito com vídeo polêmico, pois o objetivo foi atingido
- Planalto Bioenergia investirá R$ 1,2 bilhão na construção usina de etanol de milho em Cristalina