Nota 10: para o atendimento do Terra à Vista Bar, no Jardim Alexandrina

Estabelecimento também se destaca pelo bom time de garçons e garçonetes

Danilo Boaventura - 02 de setembro de 2025

Terra à Vista é um tradicional bar do Jardim Alexandrina. (Foto: Divulgação)

Tradicional bar do Jardim Alexandrina, o Terra à Vista não é só um ambiente agradável com drinks criativos e petiscos em conta.

O estabelecimento também se destaca pelo bom time de garçons e garçonetes.

Eles são gentis, ágeis e prestativos.

