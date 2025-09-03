Quanto custa cursar medicina nas principais faculdades de Goiás? Veja o valor das mensalidades

Plataforma analisou valores brutos das mensalidades do curso em mais de 170 faculdades participantes do ProUni em 2024

Gabriella Pinheiro - 03 de setembro de 2025

Cursos de medicina poderão ser suspensos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A possibilidade de altas remunerações e a chance de atuar em diferentes especialidades são os principais motivos que fazem o curso de Medicina ser o mais almejado do Brasil.

A alta demanda por instituições públicas tem explicação: os valores das mensalidades nas universidades particulares, que podem ultrapassar a faixa dos R$ 10 mil.

Um artigo da plataforma Aprova Total analisou os preços brutos das mensalidades de Medicina em mais de 170 faculdades participantes do ProUni em 2024. A análise foi publicada no site em 04 de abril deste ano e, por isso, pode estar sujeita a alterações.

Para se ter uma ideia, o custo para estudar Medicina em Goiás pode variar consideravelmente. A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), em Goiânia, por exemplo, tem uma mensalidade de R$ 9.213,07 mil, sendo uma das mais baixas.

Há também o Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan), em Aparecida de Goiânia, com mensalidade de R$ 10.186 mil ; seguido pela Faculdade Zarns, em Itumbiara, com o valor de R$ 11.288,50 mil.

Em contrapartida, a Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica), em Anápolis, aparece com o valor mensal mais alto, cobrando R$ 11.512 mil.

