Quanto custa cursar medicina nas principais faculdades de Goiás? Veja o valor das mensalidades
Plataforma analisou valores brutos das mensalidades do curso em mais de 170 faculdades participantes do ProUni em 2024
A possibilidade de altas remunerações e a chance de atuar em diferentes especialidades são os principais motivos que fazem o curso de Medicina ser o mais almejado do Brasil.
A alta demanda por instituições públicas tem explicação: os valores das mensalidades nas universidades particulares, que podem ultrapassar a faixa dos R$ 10 mil.
Um artigo da plataforma Aprova Total analisou os preços brutos das mensalidades de Medicina em mais de 170 faculdades participantes do ProUni em 2024. A análise foi publicada no site em 04 de abril deste ano e, por isso, pode estar sujeita a alterações.
Para se ter uma ideia, o custo para estudar Medicina em Goiás pode variar consideravelmente. A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), em Goiânia, por exemplo, tem uma mensalidade de R$ 9.213,07 mil, sendo uma das mais baixas.
Há também o Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan), em Aparecida de Goiânia, com mensalidade de R$ 10.186 mil ; seguido pela Faculdade Zarns, em Itumbiara, com o valor de R$ 11.288,50 mil.
Em contrapartida, a Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica), em Anápolis, aparece com o valor mensal mais alto, cobrando R$ 11.512 mil.
