Quem são as pessoas mais ricas de Goiás, segundo a Forbes
Estado tem três empresários listado pela conceituada revista
Três goianos “pé-rachados” racham de ganhar dinheiro, sendo os mais ricos do estado, em 2025. Isso é o que diz o levantamento da Revista Forbes, considerada como a mais conceituada quando se fala em negócios e economia, mundialmente falando.
Segundo a publicação, os goianos Joesley Batista, Wesley Batista e João Alves de Queiroz Filho controladores da JBS e Hypera Pharma, respectivamente, se mantiveram na posição, neste ano, quando comparado ao apontamento do ano passado.
O site Poder Goiás repercutiu o top 3, destacando que os irmãos Batista, além de serem os goianos mais abastados, aparecem nas 14ª e 15ª posições no ranking nacional. Ambos têm fortunas estimadas em US$ 3,8 bilhões.
Já o terceiro colocado, João Alves de Queiroz Filho, é o 52º no recorte nacional, com fortuna de US$ 1,2 bilhão.
Com o que mexem
Joesley Batista e Wesley Batista são os nomes por trás da gigante de proteína animal, JBS. Os irmãos são controladores da marca, uma das maiores empresas de processamento de carne do mundo.
Já o goiano João Alves de Queiroz Filho, conquistou fortuna sendo o fundador da Hypera Pharma, considerada como uma das principais farmacêuticas do Brasil, com foco de investimentos em São Paulo.
