Quem são as pessoas mais ricas de Goiás, segundo a Forbes

Estado tem três empresários listado pela conceituada revista

Paulo Roberto Belém -
Goianos ricos
Goianos foram citados como os mais afortuandos de Goiás (Foto: Reprodução)

Três goianos “pé-rachados” racham de ganhar dinheiro, sendo os mais ricos do estado, em 2025. Isso é o que diz o levantamento da Revista Forbes, considerada como a mais conceituada quando se fala em negócios e economia, mundialmente falando.

Segundo a publicação, os goianos Joesley Batista, Wesley Batista e João Alves de Queiroz Filho controladores da JBS e Hypera Pharma, respectivamente, se mantiveram na posição, neste ano, quando comparado ao apontamento do ano passado.

O site Poder Goiás repercutiu o top 3, destacando que os irmãos Batista, além de serem os goianos mais abastados, aparecem nas 14ª e 15ª posições no ranking nacional. Ambos têm fortunas estimadas em US$ 3,8 bilhões.

Já o terceiro colocado, João Alves de Queiroz Filho, é o 52º no recorte nacional, com fortuna de US$ 1,2 bilhão.

Com o que mexem

Joesley Batista e Wesley Batista são os nomes por trás da gigante de proteína animal, JBS. Os irmãos são controladores da marca, uma das maiores empresas de processamento de carne do mundo.

Já o goiano João Alves de Queiroz Filho, conquistou fortuna sendo o fundador da Hypera Pharma, considerada como uma das principais farmacêuticas do Brasil, com foco de investimentos em São Paulo.

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

