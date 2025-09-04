Aparecida de Goiânia lança Projeto Agricultura Urbana com hortas em escolas e comunidades
Previsão é instalar cinco hortas-escola até dezembro e expandir gradualmente o projeto para toda a cidade
O prefeito Leandro Vilela (MDB) e o presidente do Sistema Faeg/Senar, José Mário Schreiner (UB), lançaram nesta quarta-feira (03) o Projeto Agricultura Urbana em Aparecida de Goiânia.
A iniciativa prevê a criação de hortas comunitárias e escolares em áreas públicas ociosas, com apoio de entidades parceiras.
Além de ampliar o acesso a alimentos frescos, o programa vai oferecer cursos de capacitação, gerar renda e parte da produção será incorporada à merenda escolar.
A previsão é instalar cinco hortas-escola até dezembro e expandir gradualmente o projeto para toda a cidade.