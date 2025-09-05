Criança é agredida com socos e tem dente quebrado por adolescentes dentro de colégio em Goiânia

Imagens mostram momento em que vítima é empurrada e chega cair no chão de escola

Gabriella Pinheiro - 05 de setembro de 2025

Imagem mostra ferimentos no corpo da criança, em Goiânia. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma aluna, de apenas 10 anos, foi agredida com puxões, arranhões e socos por adolescentes no Colégio Evangélico Analu – unidade de ensino particular localizada no Recanto do Bosque, em Goiânia. Devido a brutalidade dos atos, a menina teve um dente quebrado e diversos ferimentos pelos corpo.

Toda a situação aconteceu na segunda-feira (1º) e envolveu quatro alunos da instituição. Em entrevista à TV Anhanguera, a vítima afirmou que o confronto teve início quando as estudantes agressoras se negaram a conversar com o irmão dela, de 06 anos.

Logo em seguida, a mesma teria questionado as garotas sobre a atitude – momento em que começou a receber xingamentos e, posteriormente, foi agredida.

“Ela começou a xingar eu, meu irmão e minha prima []. Ela bateu no meu braço,” disse a criança.

Imagens registradas mostram o momento em que uma das adolescentes empurra a vítima, que chega a cair no chão, enquanto é agredida.

Segundo a aluna, durante a ação, uma delas teria a ameaçado de morte afirmando: “você vai morrer, eu vou te matar”. A briga só foi interrompida após a chegada da diretora.

Ainda, à TV Anhanguera, o pai da estudante afirmou que um exame de corpo de delito constatou que o dente quebrado se deu em decorrência dos socos e pediu justiça.

“Fui ao médico com minha filha para fazer o corpo de delito e constataram que ela teve um dente quebrado com a porrada que levou na cara. A gente quer justiça por essa covardia”, disse o pai.

Em nota publicada nas redes sociais, o Colégio Evangélico Ana Lu confirmou as agressões e informou que todas as alunas agressoras foram “convidadas a se retirarem” da instituição e que as medidas disciplinares já foram tomadas.

No entanto, a mãe da estudante afirmou que apesar do comunicado, a escola não teria entrado em contato para saber a situação da filha e declarou que todos estão abalados.

“A escola não entrou em contato comigo até hoje. Não falou nada. Não ligou para saber como ela está. É muito revoltante, pois deixo ela lá sabendo que a responsabilidade é da escola. A escola tinha que proteger, dar um ambiente seguro e não foi isso que aconteceu. A família toda está muito abalada. É muito doído para gente que é pai ver minha filha sendo agredida daquela maneira”, desabafou.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai).

Leia a nota completa na íntegra: