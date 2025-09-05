Influenciador viraliza ao mostrar carro funerário de luxo em Goiás: “perdi a vontade de andar”
Gravação já acumulou mais de 38 mil visualizações no Instagram e teve uma série de comentários
O influenciador Daniel Henrique Belizario Feliciano, de 26 anos, viralizou nas redes sociais ao mostrar uma situação um tanto inusitada: um carro de luxo usado por uma funerária em Rio Verde, em Goiás.
A gravação foi publicada na última quinta-feira (05) e já acumula mais de 38 mil visualizações no Instagram. Na filmagem, é mostrado um carro branco da funerária — um Mercedes — estacionado em frente ao estabelecimento.
Durante o vídeo, o influenciador brinca, afirmando que a vida de luxo pode acompanhar a pessoa até mesmo nos últimos dias — e depois deles.
Ele ainda ironiza que certas situações podem levar alguém a “andar na traseira branca” do carro funerário, como, por exemplo, comer manga com leite.
“Para você que gosta de mexer com mulher casada, olha aqui o seu próximo carro”, ironiza.
Nos comentários, internautas embarcaram na brincadeira e chegaram a dizer que, após a postagem, perderam a vontade de andar em carros de luxo.
“Perdi a vontade de andar de Mercedes”, escreveu um.
“Nunca gostei de carro chique mesmo hahahahah”, comentou outro.
Veja o vídeo:
Leia também
- Vídeo viraliza ao mostrar versão “retrô” de importante avenida em Goiânia
- Mistério na 44: Salsicha e Scooby-Doo são flagrados “salvando” Goiânia
- Motorista de aplicativo em Anápolis chama atenção com descrição bastante inusitada
- Iguaria mineira viraliza nas redes sociais e conquista o paladar dos internautas
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!