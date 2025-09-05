Os signos que precisam se blindar pois serão atingidos por uma onda de inveja vinda de uma pessoa próxima

Astros alertam para energias pesadas que podem partir de dentro do próprio círculo de confiança

Gabriella Licia - 05 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pixabay/StockSnap)

A inveja é um dos sentimentos mais difíceis de identificar, justamente porque muitas vezes ela se esconde atrás de sorrisos e palavras aparentemente amigáveis. Quando vem de alguém próximo, o impacto costuma ser ainda maior, podendo gerar desgaste emocional, atritos e até prejudicar planos importantes.

Segundo a astrologia, alguns signos estarão mais expostos a esse tipo de situação nos próximos dias. Para eles, o alerta é claro: proteger-se, observar atitudes e manter distância saudável de quem demonstra incômodo com suas conquistas.

Áries

A energia vibrante de Áries, somada à coragem de enfrentar desafios, costuma despertar admiração. Mas quando essa admiração se transforma em comparação, nasce a inveja. Um colega ou até um amigo pode tentar desmerecer seu esforço, insinuando que seus resultados são sorte. O segredo para o ariano é não reagir com explosividade, e sim reforçar sua autoconfiança.

Touro

Touro transmite estabilidade e segurança, mesmo em momentos difíceis. Essa capacidade de manter os pés no chão desperta incômodo em quem vive de altos e baixos. A inveja pode surgir de alguém da família ou do trabalho, que observa em silêncio sua constância. Para se proteger, o taurino deve valorizar ainda mais seus limites e não se deixar manipular por chantagens emocionais.

Leão

Carismático e naturalmente brilhante, Leão sempre chama atenção por onde passa. Mas esse brilho também atrai olhares invejosos. Uma pessoa próxima pode demonstrar amizade, mas internamente se sente diminuída diante das conquistas leoninas. O perigo está em conselhos disfarçados que buscam desviar seu foco. O ideal é seguir o próprio instinto e não abrir demais seus planos.

Escorpião

O magnetismo de Escorpião é intenso e desperta sentimentos extremos nas pessoas. Isso pode gerar rivalidades silenciosas em ambientes próximos, seja em amizades, grupos ou até na vida amorosa. Uma onda de inveja pode surgir de alguém que sente ciúmes da sua força de superação. Escorpianos precisam reforçar sua proteção emocional e desconfiar de elogios exagerados.

Capricórnio

A disciplina e a persistência de Capricórnio são motivo de respeito, mas também de incômodo para aqueles que não conseguem manter o mesmo ritmo. Um colega de trabalho ou sócio pode olhar para suas conquistas com ressentimento, tentando plantar dúvidas sobre suas escolhas. O capricorniano deve manter a estratégia firme e evitar compartilhar informações com quem não transmite confiança.

Aquário

Com ideias originais e postura independente, Aquário costuma seguir caminhos diferentes dos demais. Isso desperta curiosidade, mas também a inveja de pessoas próximas que gostariam de ter a mesma coragem de romper padrões. A armadilha está em críticas veladas ou tentativas de descredibilizar seus projetos. A melhor defesa do aquariano é se cercar de quem apoia sua autenticidade.

Como se proteger dessa energia

Quando a inveja vem de alguém próximo, é fundamental observar sinais sutis: comentários maldosos, comparações frequentes ou tentativas de diminuir conquistas. O ideal é não se desgastar em confrontos diretos, mas manter firmeza, silêncio estratégico e preservar a própria energia.

Banhos energéticos, momentos de introspecção e até a simples atitude de não compartilhar planos com qualquer pessoa já são formas de blindagem poderosas. Acima de tudo, é hora de confiar na própria força e não permitir que sentimentos alheios atrapalhem a sua jornada.

