Conheça as cidades cujos moradores mais têm sorte para ganhar na Lotofácil da Independência

Levantamento da Caixa mostra quais municípios já concentram mais apostas vencedoras no concurso especial

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais(Foto: Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte)

A Lotofácil da Independência 2025 será sorteada neste sábado (6), em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 220 milhões. Além da curiosidade sobre os números, muita gente também se pergunta: afinal, quais cidades do Brasil mais têm sorte nesse concurso?

Segundo dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, algumas localidades já se destacam ao longo dos anos por concentrarem mais ganhadores. Entre elas estão:

São Paulo (SP)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Goiânia (GO)

Curitiba (PR)

Salvador (BA)

Fortaleza (CE)

Esses municípios lideram a lista de vencedores da Lotofácil da Independência desde a primeira edição, realizada em 2012.

Vale lembrar que o sorteio não tem limitação geográfica — ou seja, qualquer apostador, de qualquer cidade, tem a mesma chance de ganhar. No entanto, como essas capitais concentram grande volume de apostas, é natural que apareçam entre as que mais registram prêmios.

As apostas podem ser feitas até as 18h do sábado, em qualquer lotérica ou pela internet, no portal e aplicativo Loterias Caixa. O sorteio acontece às 20h, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.