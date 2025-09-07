Inscrições abertas para programa de estágio em Goiás com diversos benefícios

Oportunidades são para quem está cursando formação técnica, superior e de engenharia

Paulo Roberto Belém - 07 de setembro de 2025

Programa de estágio está com inscrições abertas (Foto: Divulgação)

Para quem é estudante, o estágio serve como um primeiro emprego, além de ser importantíssimo para a carreira. Se você está com essa necessidade, um programa de estágio da mineradora global Lundin Mining – Brasil está com inscrições abertas em Goiás.

As oportunidades são para quem está cursando formação técnica, superior e de engenharia. Todas para atuar na empresa que fica no Norte do estado.

Para técnicos, as ofertas compreendem Química, Mineração, Elétrica, Manutenção, Eletrotécnico, Meio Ambiente, Enfermagem, Segurança do Trabalho e outras áreas correlatas.

Para quem cursa engenharia, as chances de estágio são para Engenharia de Minas, Civil, Ambiental, Produção, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica, Metalúrgica, outras Engenharias e afins.

Outras formações superiores têm oportunidades: Geologia, Geotécnica, Hidrologia, Administração, Biologia, Comunicação Social, Direito, Marketing, Ciências Contábeis, Economia, Enfermagem, Logística, Psicologia, Tecnologia da Informação, Segurança do Trabalho e áreas relacionadas.

Interessados devem realizar as inscrições até a próxima sexta-feira (12), exclusivamente pela internet.

Para o estágio em engenharia, clique aqui. Para os da área superior, clique aqui. Já para quem cursa formação técnica, clique aqui.

Segundo a empresa, os estagiários selecionados terão acesso a benefícios que apoiam o bem-estar e o desenvolvimento, incluindo bolsa auxílio, plano de saúde, transporte, refeitório, seguro de vida, Gympass, terapia ocupacional, folga no dia do aniversário e cesta de fim de ano.