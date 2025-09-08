Motorista bêbado é preso em Anápolis após perder controle do carro e invadir residência
Condutor estava visivelmente embriagado e sequer conseguia sair do automóvel
Um carro desgovernado invadiu uma residência em Anápolis, na Avenida São Paulo, Bairro São João, assustando a vizinhança e, especialmente, o dono do imóvel, na noite deste domingo (07).
Imagens registradas no local mostram o veículo, uma caminhonete S 10, parcialmente dentro da residência, após deformar o portão e destruir parte do muro.
O dono do imóvel, que estava dormindo, acordou sobressaltado e logo foi conferir o que estava acontecendo, se deparando com a cena.
Ele contou aos policiais que pode perceber sinais de embriaguez, de modo que a Polícia Militar (PM) realizou o teste do bafômetro, que atestou 0.90 mg/l.
Vídeos feitos no local mostram que o condutor, ainda que não apresentasse sérios ferimentos, não conseguia sequer sair do carro.
Diante dos fatos, o motorista foi conduzido até a delegacia e preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.
