Motorista bêbado é preso em Anápolis após perder controle do carro e invadir residência

Condutor estava visivelmente embriagado e sequer conseguia sair do automóvel

Davi Galvão - 08 de setembro de 2025

Carro danificou o portão e o muro da residência. (Foto: Reprodução)

Um carro desgovernado invadiu uma residência em Anápolis, na Avenida São Paulo, Bairro São João, assustando a vizinhança e, especialmente, o dono do imóvel, na noite deste domingo (07).

Imagens registradas no local mostram o veículo, uma caminhonete S 10, parcialmente dentro da residência, após deformar o portão e destruir parte do muro.

O dono do imóvel, que estava dormindo, acordou sobressaltado e logo foi conferir o que estava acontecendo, se deparando com a cena.

Ele contou aos policiais que pode perceber sinais de embriaguez, de modo que a Polícia Militar (PM) realizou o teste do bafômetro, que atestou 0.90 mg/l.

Vídeos feitos no local mostram que o condutor, ainda que não apresentasse sérios ferimentos, não conseguia sequer sair do carro.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido até a delegacia e preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.

TEM VÍDEO 🚨 Motorista bêbado é preso em Anápolis após perder controle do carro e invadir residência Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/ZCq3wrIyDy — Portal 6 (@portal6noticias) September 8, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!