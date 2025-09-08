Motorista bêbado é preso em Anápolis após perder controle do carro e invadir residência

Condutor estava visivelmente embriagado e sequer conseguia sair do automóvel

Davi Galvão Davi Galvão -
Carro danificou o portão e o muro da residência. (Foto: Reprodução)
Carro danificou o portão e o muro da residência. (Foto: Reprodução)

Um carro desgovernado invadiu uma residência em Anápolis, na Avenida São Paulo, Bairro São João, assustando a vizinhança e, especialmente, o dono do imóvel, na noite deste domingo (07).

Imagens registradas no local mostram o veículo, uma caminhonete S 10, parcialmente dentro da residência, após deformar o portão e destruir parte do muro.

O dono do imóvel, que estava dormindo, acordou sobressaltado e logo foi conferir o que estava acontecendo, se deparando com a cena.

Ele contou aos policiais que pode perceber sinais de embriaguez, de modo que a Polícia Militar (PM) realizou o teste do bafômetro, que atestou 0.90 mg/l.

Vídeos feitos no local mostram que o condutor, ainda que não apresentasse sérios ferimentos, não conseguia sequer sair do carro.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido até a delegacia e preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.

 

Leia também

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias