Não é a máquina de lavar, nem o ar-condicionado: o aparelho que mais faz a conta de energia subir, segundo técnicos

Entenda qual equipamento residencial é o principal responsável pelo aumento da fatura

Magno Oliver - 08 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A sua conta de energia tem vindo muito alta ultimamente? Os brasileiros têm sentido no bolso com frequência o aumento nas contas de energia elétrica, e os motivos vão além do uso de ar-condicionado e máquinas de lavar.

Técnicos especializados em manutenção e instalação de energia elétrica apontam que o grande vilão está mais próximo do que muita gente imagina: o chuveiro elétrico.

Apesar de parecer inofensivo, seu consumo elevado vem surpreendendo muitos consumidores. As mudanças repentinas de clima e variações de temperatura no mundo também contribuíram para o aumento no uso do aparelho.

Não é a máquina de lavar, nem o ar-condicionado: o aparelho que mais faz a conta de energia subir, segundo técnicos

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) explica que o chuveiro elétrico responde por até 30% do valor total da fatura de uma residência.

O consumo acontece porque ele utiliza uma quantidade significativa de energia em um curto período.

Quanto maior a potência e o tempo de banho, maior será o impacto na conta mensal. Essa realidade afeta principalmente famílias numerosas e regiões com temperaturas mais frias.

Em épocas de mudança de temperatura, o consumo de energia elétrica aumenta consideravelmente.

Outro fator preocupante é a falta de informação sobre o uso correto do aparelho. Muitos consumidores não sabem que, ao manter a chave na posição “inverno”, por exemplo, o gasto praticamente dobra.

Técnicos orientam que reduzir a temperatura e diminuir o tempo do banho são medidas simples que ajudam a economizar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!