A temperatura que o ar-condicionado deve ser colocado durante a noite, segundo especialistas
Dormir com o ar-condicionado na temperatura certa pode fazer toda a diferença para a saúde e qualidade do sono
Com a chegada das noites mais quentes, o uso do ar-condicionado se torna praticamente indispensável em muitas casas.
No entanto, a forma como o aparelho é regulado pode influenciar diretamente no bem-estar durante o sono.
Segundo especialistas em saúde e climatização, existe uma faixa de temperatura considerada ideal para evitar desconfortos e garantir uma noite tranquila.
Qual é a temperatura ideal?
De acordo com médicos e engenheiros especialistas em climatização, a melhor faixa de temperatura para dormir varia entre 23°C e 25°C.
Esse ajuste é suficiente para refrescar o ambiente sem ressecar excessivamente o ar nem causar impactos negativos ao organismo.
Temperaturas muito baixas, abaixo de 20°C, podem provocar desconforto respiratório, ressecamento da garganta, crises alérgicas e até dores musculares ao acordar.
Já acima de 26°C, o corpo pode não atingir o nível de relaxamento necessário, dificultando o sono profundo.
Dicas para melhorar o sono com ar-condicionado
- Use a função “sleep” ou “econômico”: ela ajusta gradualmente a temperatura ao longo da noite, evitando quedas bruscas.
- Mantenha o filtro limpo: sujeira acumulada favorece alergias e problemas respiratórios.
- Combine com umidificador: ajuda a manter o ar menos seco, especialmente para quem sofre com rinite ou sinusite.
- Evite correntes diretas: o fluxo de ar frio direcionado ao corpo pode causar rigidez muscular e mal-estar ao acordar.
Mais qualidade de vida
Manter o ar-condicionado na temperatura certa não é apenas questão de conforto.
Especialistas ressaltam que esse cuidado contribui para um sono reparador, fortalece o sistema imunológico e melhora o desempenho físico e mental no dia seguinte.
Dormir bem é fundamental, e pequenos ajustes no uso do ar-condicionado podem transformar completamente a forma como você descansa.
