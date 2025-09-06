A temperatura que o ar-condicionado deve ser colocado durante a noite, segundo especialistas

Dormir com o ar-condicionado na temperatura certa pode fazer toda a diferença para a saúde e qualidade do sono

Pedro Ribeiro - 06 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/VRL Tecnologia)

Com a chegada das noites mais quentes, o uso do ar-condicionado se torna praticamente indispensável em muitas casas.

No entanto, a forma como o aparelho é regulado pode influenciar diretamente no bem-estar durante o sono.

Segundo especialistas em saúde e climatização, existe uma faixa de temperatura considerada ideal para evitar desconfortos e garantir uma noite tranquila.

Qual é a temperatura ideal?

De acordo com médicos e engenheiros especialistas em climatização, a melhor faixa de temperatura para dormir varia entre 23°C e 25°C.

Esse ajuste é suficiente para refrescar o ambiente sem ressecar excessivamente o ar nem causar impactos negativos ao organismo.

Temperaturas muito baixas, abaixo de 20°C, podem provocar desconforto respiratório, ressecamento da garganta, crises alérgicas e até dores musculares ao acordar.

Já acima de 26°C, o corpo pode não atingir o nível de relaxamento necessário, dificultando o sono profundo.

Dicas para melhorar o sono com ar-condicionado

Use a função “sleep” ou “econômico”: ela ajusta gradualmente a temperatura ao longo da noite, evitando quedas bruscas.

Mantenha o filtro limpo: sujeira acumulada favorece alergias e problemas respiratórios.

Combine com umidificador: ajuda a manter o ar menos seco, especialmente para quem sofre com rinite ou sinusite.

Evite correntes diretas: o fluxo de ar frio direcionado ao corpo pode causar rigidez muscular e mal-estar ao acordar.

Mais qualidade de vida

Manter o ar-condicionado na temperatura certa não é apenas questão de conforto.

Especialistas ressaltam que esse cuidado contribui para um sono reparador, fortalece o sistema imunológico e melhora o desempenho físico e mental no dia seguinte.

Dormir bem é fundamental, e pequenos ajustes no uso do ar-condicionado podem transformar completamente a forma como você descansa.

