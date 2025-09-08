Novo processo seletivo do TJGO para cargo interessante está com inscrições abertas

Seleção recebe inscrições até o dia 3 de outubro

Paulo Roberto Belém - 08 de setembro de 2025

Prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. (Foto: Divulgação/TJGO)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que visa captar interessados em formar cadastro reserva para o cargo de Juiz Leigo, com remuneração calculada por ato.

Como principal requisito da seleção, está a exigência de os candidatos estarem regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, com ensino superior e mais de dois anos de exercício da advocacia.

Os interessados podem se inscrever no site do Instituto AOCP, clicando aqui, até 3 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 200, cujo valor pode ter pedido de isenção, de acordo com as regras do edital.

Integram a seleção a realização de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 30 de novembro, prova de títulos e avaliação da experiência profissional dos candidatos.

Eventualmente contratados, o Juiz Leigo terá a função de trabalhar como auxiliar da Justiça, com atribuições que incluem a presidência de audiências de conciliação e instrução, a coleta de provas, a elaboração de projetos de sentença, entre outras funções.

Todas essas atribuições estão previstas em lei e todos os atos deverão ser submetidos à homologação do juiz togado.

Maiores informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas acessando o edital completo. Para tal, basta clicar aqui.