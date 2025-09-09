Morre cadela resgatada pela PM em Aparecida de Goiânia após ser encontrada em desnutrição grave

Cadela foi encontrada em situação de abandono e com evidentes sinais de desnutrição

Gabriella Pinheiro - 09 de setembro de 2025

Pitbull morre após ser resgatada em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Doze dias após ser resgatada por maus-tratos no Setor Andrade Reis, em Aparecida de Goiânia, com sinais visíveis de desnutrição, uma cadela da raça pitbull não resistiu e faleceu na segunda-feira (08).

O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), com apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar (PM), que enfatizaram que continuarão lutando pela responsabilização do acusado.

“Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance aqui pela Semma, junto aos médicos-veterinários, para salvar a vida dela, mas ela não resistiu. Seguiremos tomando todas as medidas para que o acusado seja responsabilizado criminalmente”, afirmou a secretária da Semma, Pollyana Borges.

A cadela foi resgatada no dia 28 de junho, após denúncia, em uma propriedade do Setor Andrade Reis, no município, em situação de abandono e com evidentes sinais de desnutrição.

O responsável pelo animal, um jovem de 22 anos, foi preso em outro local e encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida.

