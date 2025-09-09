Supermercado coloca placa para ajudar os clientes que não são ricos a comprar carne

Magno Oliver - 09 de setembro de 2025

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @osgurisdors)

Sabe aquela sensação de ficar perdido no açougue, sem saber qual carne pedir?

Pois é, um supermercado resolveu esse problema de um jeito bem criativo e que está dando o que falar.

Na frente da seção de carnes, os funcionários colocaram um painel ilustrativo que funciona como um verdadeiro guia.

De um lado, aparece o prato que você quer preparar; do outro, a lista de cortes indicados para pedir no balcão.

Quer fazer um bife acebolado? O painel sugere alcatra, contrafilé, patinho ou coxão mole. Prefere carne moída, ensopado, estrogonofe ou carne de panela? Também tem a recomendação certa para cada preparo.

A ideia foi compartilhada no Instagram pela página @osgurisdors com a legenda:

“Supermercado dando ajuda para um pobre em conhecimento de carnes”. E não demorou para chover elogios.

No fim das contas, o que parecia só um detalhe virou uma baita mão na roda para quem está aprendendo a cozinhar, mora sozinho ou simplesmente nunca entendeu direito esse mundo dos cortes de carne.

