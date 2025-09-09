Supermercado coloca placa para ajudar os clientes que não são ricos a comprar carne
Na frente da seção de carnes, os funcionários colocaram um painel ilustrativo que funciona como um verdadeiro guia
Sabe aquela sensação de ficar perdido no açougue, sem saber qual carne pedir?
Pois é, um supermercado resolveu esse problema de um jeito bem criativo e que está dando o que falar.
Na frente da seção de carnes, os funcionários colocaram um painel ilustrativo que funciona como um verdadeiro guia.
De um lado, aparece o prato que você quer preparar; do outro, a lista de cortes indicados para pedir no balcão.
Quer fazer um bife acebolado? O painel sugere alcatra, contrafilé, patinho ou coxão mole. Prefere carne moída, ensopado, estrogonofe ou carne de panela? Também tem a recomendação certa para cada preparo.
A ideia foi compartilhada no Instagram pela página @osgurisdors com a legenda:
“Supermercado dando ajuda para um pobre em conhecimento de carnes”. E não demorou para chover elogios.
No fim das contas, o que parecia só um detalhe virou uma baita mão na roda para quem está aprendendo a cozinhar, mora sozinho ou simplesmente nunca entendeu direito esse mundo dos cortes de carne.
