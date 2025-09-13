Unhas em gel estão proibidas? Entenda a regra polêmica

A União Europeia anunciou que, a partir de setembro de 2025, algumas substâncias químicas usadas em produtos para unhas em gel não poderão mais ser comercializadas

Pedro Ribeiro - 13 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Unhas em gel são uma das maiores tendências de beleza dos últimos anos, mas uma nova regra vem gerando polêmica e levantando dúvidas: será que elas estão proibidas?

A resposta não é tão simples. A União Europeia anunciou que, a partir de setembro de 2025, algumas substâncias químicas usadas em produtos para unhas em gel não poderão mais ser comercializadas.

O motivo é a preocupação com riscos à saúde, especialmente relacionados à fertilidade e ao desenvolvimento fetal.

Unhas em gel estão proibidas? Entenda a regra polêmica

As autoridades europeias identificaram duas substâncias preocupantes: o Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e o Dimethyltolylamine (DMTA). Ambas são classificadas como CMR categoria 1B, ou seja, apresentam risco potencial para a saúde reprodutiva. Essas substâncias estavam presentes em vários produtos usados em salões de beleza, incluindo esmaltes e soluções para unhas em gel. A decisão de restringir seu uso foi tomada após longas análises e pesquisas da Comissão Europeia.

O impacto nos salões de beleza

Na prática, isso significa que os salões precisarão rever os produtos que utilizam. As unhas em gel não estão proibidas em si, mas só poderão ser feitas com materiais livres dessas substâncias. Além disso, equipamentos de secagem, como lâmpadas UV e LED, também precisarão estar de acordo com as novas regras. Para os consumidores, isso é uma garantia de maior segurança e de que os produtos utilizados não trarão riscos ocultos para a saúde.

Como as marcas estão se adaptando

Marcas renomadas como OPI e CND já estão à frente dessa transição. Elas vêm lançando linhas de produtos que seguem as novas normas de segurança, oferecendo alternativas confiáveis e eficazes. O investimento em pesquisa e inovação na indústria da beleza se tornou essencial para atender às novas exigências e, ao mesmo tempo, manter a qualidade que os consumidores esperam.

A tendência que vem com a mudança

Enquanto a indústria se adapta, o mundo da moda já aponta um novo caminho. Para o verão de 2025, o “Nude Look” surge como grande tendência. Tons neutros e discretos estão em alta, reforçando a ideia de que é possível unir segurança e elegância. Celebridades e influenciadoras, como Giulia De Lellis e Chiara Ferragni, já adotaram esse estilo, mostrando que o simples pode ser sofisticado.

Como manter as unhas em gel de forma segura

Para continuar aproveitando as unhas em gel sem preocupações, consumidores e profissionais devem:

Unhas em gel não estão proibidas, mas o mercado de beleza passa por uma transformação importante. A mudança nas regras representa um passo crucial para proteger a saúde dos consumidores e garantir mais segurança nos salões. No fim, a transição traz também uma oportunidade: adotar novos produtos, novos estilos e uma relação mais consciente entre beleza e bem-estar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!