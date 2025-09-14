6 palavras que não devem ser usadas no ChatGPT, segundo a própria IA

Pedro Ribeiro - 14 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

O ChatGPT virou ferramenta indispensável para estudar, trabalhar e até se divertir. No entanto, nem tudo pode ser dito dentro da plataforma.

Existem palavras e termos que o ChatGPT evita ou não permite em respostas, justamente para garantir segurança e respeito a todos os usuários.

Isso desperta curiosidade: afinal, quais são essas palavras e por que não devem ser usadas?

A ideia não é limitar a criatividade, mas sim proteger os usuários. O ChatGPT foi projetado para ser uma ferramenta útil, respeitosa e segura.

Se algumas palavras não aparecem, é porque poderiam gerar riscos, desinformação ou experiências negativas dentro da plataforma.

6 palavras que não devem ser usadas no ChatGPT, segundo a própria IA

1. Ofensas e palavrões

O ChatGPT não aceita termos ofensivos ou de baixo calão. A intenção é simples: manter uma conversa saudável, sem estimular agressões verbais.

2. Discursos de ódio

Palavras ligadas a preconceito, racismo, xenofobia ou intolerância religiosa não têm espaço no ChatGPT. Esse tipo de linguagem é bloqueado para proteger os usuários e evitar a propagação de ideias nocivas.

3. Termos relacionados a violência explícita

Descrições muito pesadas sobre violência também entram na lista. O objetivo é não incentivar conteúdos que possam causar choque ou mal-estar, especialmente em leitores mais jovens.

4. Palavras ligadas a atividades ilegais

O ChatGPT não responde a solicitações que envolvem drogas, crimes ou qualquer tipo de atividade fora da lei. Isso inclui termos que poderiam ser usados para instruções perigosas.

5. Conteúdos sexuais explícitos

Embora seja capaz de abordar temas adultos de forma educativa, o ChatGPT evita palavras e descrições explícitas de caráter sexual. Essa restrição garante que o ambiente seja adequado para diferentes idades.

6. Termos médicos perigosos sem contexto

Outra categoria são palavras que podem induzir automedicação ou práticas arriscadas sem acompanhamento profissional. O ChatGPT evita esse tipo de linguagem para que as pessoas procurem sempre especialistas.

