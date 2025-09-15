Polícia realiza operação em local que virou “nova cracolândia” em Anápolis

Rua Amazílio Lino, às margens do córrego, concentra diversas pessoas em situação de rua, muitas delas dependentes químicos, passaram a habitar barracas e construções desocupadas

Samuel Leão Samuel Leão -
Polícia realiza operação em local que virou “nova cracolândia” em Anápolis
Amazílio Lino, ao lado do córrego, se tornou uma área de grande concentração de pessoas em situação de rua e depentes químicos. (Foto: Portal 6)

Uma operação da Polícia MIlitar (PMGO), juntamente com a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) e órgãos da Prefeitura de Anápolis está sendo realizada, na manhã desta segunda-feira (15), em uma região que se tornou a “nova cracolândia” da cidade.

Na rua Amazílio Lino, às margens do córrego, diversas pessoas em situação de rua, muitas delas dependentes químicos, passaram a habitar barracas e construções desocupadas, acumulando recicláveis e lixo pela região.

O Portal 6 flagrou a ação, que reuniu diversas viaturas e coletores de lixo, com o intuito de limpar a região, verificar a presença de foragidos e trazer segurança aos moradores e empresários locais.

 

 

Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre a ação. Atualizações a qualquer momento.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias