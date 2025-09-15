Polícia realiza operação em local que virou “nova cracolândia” em Anápolis
Rua Amazílio Lino, às margens do córrego, concentra diversas pessoas em situação de rua, muitas delas dependentes químicos, passaram a habitar barracas e construções desocupadas
Uma operação da Polícia MIlitar (PMGO), juntamente com a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) e órgãos da Prefeitura de Anápolis está sendo realizada, na manhã desta segunda-feira (15), em uma região que se tornou a “nova cracolândia” da cidade.
Na rua Amazílio Lino, às margens do córrego, diversas pessoas em situação de rua, muitas delas dependentes químicos, passaram a habitar barracas e construções desocupadas, acumulando recicláveis e lixo pela região.
O Portal 6 flagrou a ação, que reuniu diversas viaturas e coletores de lixo, com o intuito de limpar a região, verificar a presença de foragidos e trazer segurança aos moradores e empresários locais.
Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre a ação. Atualizações a qualquer momento.