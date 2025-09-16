Cidade em Goiás combina qualidade de vida e paisagens incríveis

Município atrai turistas do Brasil inteiro e se destaca também como um dos municípios mais prósperos do interior goiano

Pedro Ribeiro - 16 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Quente)

Localizada a cerca de 170 km de Goiânia e a pouco mais de 300 km de Brasília, Rio Quente é uma joia do turismo brasileiro.

Pequena em território, a cidade tem cerca de 3.864 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo de 2022.

O município é mundialmente famoso por suas águas naturalmente aquecidas e pelo complexo turístico que recebe visitantes de várias partes do Brasil e do mundo.

Turismo que movimenta a economia

O turismo é o motor da economia de Rio Quente. Dados da Goiás Turismo apontam que a cidade recebe em média 1,5 milhão de visitantes por ano.

Essa movimentação sustenta a rede hoteleira, resorts, pousadas e comércio local, além de gerar empregos diretos e indiretos para a população.

O grande destaque é o Rio Quente Resorts, que abriga o Hot Park, um dos maiores parques aquáticos da América Latina abastecido por águas termais naturais.

O município também oferece trilhas, cachoeiras e experiências de ecoturismo que ampliam o leque de atrações.

Qualidade de vida para os moradores

Mesmo com o turismo em alta, Rio Quente preserva a tranquilidade de cidade pequena. O município tem baixa densidade demográfica — cerca de 15,79 habitantes por quilômetro quadrado segundo o IBGE — o que garante um ambiente menos agitado e mais acolhedor para famílias.

Outro dado que chama atenção é a renda: os trabalhadores formais recebem em média 2,3 salários mínimos, valor considerado alto em comparação a municípios de porte semelhante no interior goiano. Essa média também é levantada pelo IBGE.

A cidade também apresenta bons índices no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede a qualidade de vida considerando fatores como educação, saúde e renda. Indicadores que reforçam o perfil de Rio Quente como um lugar próspero e tranquilo.

Belezas naturais e destaque nacional

As águas que brotam naturalmente com temperaturas entre 37 °C e 60 °C são o principal cartão-postal. O famoso Lago de Águas Quentes, mantido em torno de 37,5 °C, é um dos atrativos mais procurados por visitantes que buscam lazer, descanso e bem-estar.

Além disso, a localização privilegiada próxima a Caldas Novas fortalece o turismo regional. Juntas, as duas cidades formam o maior polo hidrotermal do mundo, consolidando Goiás como referência no turismo de águas termais.

Cidade que une descanso e oportunidades

Com natureza preservada, infraestrutura turística consolidada e boas condições de vida para os moradores, Rio Quente é um exemplo de município que conseguiu transformar sua vocação natural em prosperidade econômica.

Mais do que um destino de férias, a cidade goiana se firma como um lugar que oferece tranquilidade, oportunidades de emprego e um futuro promissor para quem deseja investir ou construir raízes por lá.

