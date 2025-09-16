Enteada tenta matar madrasta a machadadas em Goiás: ‘acabar com o sofrimento do meu pai’

Suspeita foi encontrada pelos policiais com as mãos ensanguentadas. Ela e a vítima apresentaram versões diferentes

Natália Sezil - 16 de setembro de 2025

Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 40 anos, tentou matar a própria madrasta a machadadas em Goiandira, região Sul do estado, na tarde desta terça-feira (16). Às autoridades, ela alegou que tentava “acabar com o sofrimento do pai”.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após uma vizinha ouvir os gritos de socorro e flagrar as agressões. A vítima, de 48 anos, teria sido levada ao hospital por outro vizinho antes que a viatura chegasse ao local.

Ali, a equipe teria encontrado a suspeita com as mãos ensanguentadas, ainda segurando o machado. Questionada, ela alegou que “estava cansada” de ver o pai “sofrer nas mãos” da madrasta.

A mulher teria mencionado que o familiar sofria maus tratos desde o início do relacionamento, há aproximadamente dez anos, dizendo que queria “acabar com o sofrimento” dele.

Em contato com a vítima, os policiais teriam ouvido outra versão. Ela teria afirmado que havia se desentendido com o companheiro na segunda-feira (15), porque “não aceitava que ele dançasse congo”.

Depois disso, teria sido surpreendida em casa pela enteada e pelos golpes de machado.

Diante do ocorrido, a enteada recebeu voz de prisão e foi levada até a delegacia. Agora, ela fica à disposição da Polícia Civil (PC), responsável pelas próximas medidas legais.

