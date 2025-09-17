Cabelo curto ou longo: o que envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Especialistas explicam como o corte pode influenciar na aparência feminina

Pedro Ribeiro - 17 de setembro de 2025

Corte de cabelo pode envelhecer ou rejuvenescer uma pessoa. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

A partir dos 45 anos, muitas mulheres começam a repensar o estilo do cabelo, seja por praticidade, mudanças hormonais ou simplesmente pela vontade de renovar a imagem.

Nesse processo, surge a dúvida: afinal, o cabelo curto ou longo envelhece mais?

Cabelo curto ou longo: o que envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

1.Cabelo curto

O corte curto pode rejuvenescer quando bem escolhido, trazendo leveza e destacando os traços do rosto.

Porém, se for muito reto ou sem movimento, pode endurecer a expressão e transmitir uma aparência mais envelhecida.

2.Cabelo médio

Na altura dos ombros, é considerado o “coringa” das mulheres maduras. Ele suaviza a face, facilita o cuidado e ainda transmite modernidade, sem pesar o visual.

3.Cabelo longo

Os fios longos podem passar jovialidade quando bem tratados, mas exigem cuidados redobrados para não transmitir um ar cansado. O excesso de comprimento e falta de volume podem pesar a expressão e acentuar rugas.

4.Camadas e movimento

Mais do que o comprimento, o segredo está no corte em camadas, que traz leveza e frescor ao visual. Ele ajuda a suavizar as linhas de expressão e ilumina o rosto.

5.Franja estratégica

Franja lateral ou desfiada pode funcionar como aliada poderosa para disfarçar marcas de expressão e deixar a fisionomia mais jovem.

6.Cuidado com a cor

Independente do comprimento, a cor do cabelo influencia diretamente. Tons mais claros e iluminados tendem a suavizar os traços, enquanto cores muito escuras podem marcar a pele.

No fim, não existe regra fixa: o que realmente rejuvenesce é escolher um corte alinhado ao formato do rosto, estilo de vida e cuidados adequados.

A decisão deve priorizar conforto, autoestima e praticidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!