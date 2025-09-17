Fruta recomendada por nutricionistas fortalece os ossos e estimula o colágeno

Descoberta confirma alimento funcional que combate envelhecimento e promove boa resistência óssea para o corpo

Magno Oliver - 17 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Uma fruta popularmente muito consumida, famosa pelo sabor adocicado e longa durabilidade ganhou destaque na internet entre nutricionistas e internautas por seus benefícios comprovados para a saúde dos ossos e da pele.

Estudos mostraram que o consumo regular da ameixa seca auxilia na manutenção da densidade óssea e na produção natural de colágeno, proteína essencial para a firmeza e elasticidade do corpo.

Rica em vitamina K, magnésio e potássio, a ameixa seca contribui para o equilíbrio mineral necessário à formação óssea. Uma pesquisa da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, concluiu que mulheres na pós-menopausa, grupo mais vulnerável à osteoporose, apresentaram melhoras na densidade dos ossos após incluir a fruta na alimentação diária.

Além do impacto positivo nos ossos, a fruta considerada “ouro negro adocicado” favorece a síntese de colágeno, substância que sustenta a pele, as articulações e os tendões. A presença de antioxidantes, como os polifenóis, ajudam a combater radicais livres e retardar o envelhecimento celular.

Nutricionistas recomendam três a cinco unidades por dia, de preferência sem adição de açúcar, para garantir o efeito desejado. O ideal é consumir a fruta pura ou combinada com iogurte, aveia ou saladas, respeitando as necessidades individuais de cada pessoa.

Por ser naturalmente doce e ter fibras solúveis, a ameixa seca também auxilia na saciedade e no bom funcionamento intestinal, tornando-se aliada de dietas equilibradas. Em pequenas porções, ela fornece energia, fortalece ossos e ajuda a manter a pele saudável.

