Morador de Aparecida de Goiânia surpreende ao mostrar nas redes sociais a verdadeira profissão que exerce

Designer de unhas viralizou por conta do profissionalismo e aparência. (Foto: @alerrandro_nails)

Com mais de 10 mil seguidores no Instagram e com vídeos batendo mais de meio milhão de visualizações, o designer de unhas Alerrando Rodrigues (@alerrandro_nails), morador de Aparecida de Goiânia, vem se tornando um sucesso nas redes sociais e não só pela maestria no ofício.

Um dos pontos que mais chamam a atenção, segundo ele próprio e os internautas, é o fato dele não ter a aparência que se espera de um profissional do ramo.

Em um dos vídeos que mais viralizou, o jovem, de 23 anos, explora justamente essa discrepância entre o que pessoas imaginam ao verem-no e o choque ao descobrirem como ganha a vida.

“POV [ponto de vista]: quando a skin [exterior] não condiz com o que você trabalha”, escreveu na postagem, mostrando alguns dos trabalhos que realizou ao longo dos anos.

Nos comentários, o que não falta são piadas e curtições com a situação, com apelidos muito criativos, tais quais “margi’nails” e “manocure”.

Apesar de alguns dos comentários poderem ser interpretados com um viés elitista, Alerrando não parece se importar e até leva na brincadeira, aproveitando essa estranheza inicial como um marketing positivo para o negócio.

Em entrevista ao G1, ele recordou-se que o interesse pelo ramo surgiu após ver um vídeo no TikTok de outro nail designer em São Paulo.

No começo, ele relatou ter ficado um pouco apreensivo com o que os outros poderiam dizer, mas que felizmente desde que começou, só vem recebendo elogios.

Assim, com vídeos de tutoriais no YouTube e cursos profissionalizantes, o jovem deu início aos trabalhos em maio deste ano, angariando uma clientela fiel.

Dentro da família, ele contou que também recebeu apoio incondicional, tanto que a mãe passou a fazer as unhas exclusivamente com ele.

Atendendo em casa, para o futuro o jovem pretende alugar um espaço próprio para ter mais visibilidade e continuar crescendo no ramo, sempre com muito bom humor e profissionalismo.

 

