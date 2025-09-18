Morador de Aparecida de Goiânia surpreende ao mostrar nas redes sociais a verdadeira profissão que exerce
Dentro da família, ele contou que também recebeu apoio incondicional, tanto que a mãe se tornou "cliente" fiel
Com mais de 10 mil seguidores no Instagram e com vídeos batendo mais de meio milhão de visualizações, o designer de unhas Alerrando Rodrigues (@alerrandro_nails), morador de Aparecida de Goiânia, vem se tornando um sucesso nas redes sociais e não só pela maestria no ofício.
Um dos pontos que mais chamam a atenção, segundo ele próprio e os internautas, é o fato dele não ter a aparência que se espera de um profissional do ramo.
Em um dos vídeos que mais viralizou, o jovem, de 23 anos, explora justamente essa discrepância entre o que pessoas imaginam ao verem-no e o choque ao descobrirem como ganha a vida.
“POV [ponto de vista]: quando a skin [exterior] não condiz com o que você trabalha”, escreveu na postagem, mostrando alguns dos trabalhos que realizou ao longo dos anos.
Nos comentários, o que não falta são piadas e curtições com a situação, com apelidos muito criativos, tais quais “margi’nails” e “manocure”.
Apesar de alguns dos comentários poderem ser interpretados com um viés elitista, Alerrando não parece se importar e até leva na brincadeira, aproveitando essa estranheza inicial como um marketing positivo para o negócio.
Em entrevista ao G1, ele recordou-se que o interesse pelo ramo surgiu após ver um vídeo no TikTok de outro nail designer em São Paulo.
No começo, ele relatou ter ficado um pouco apreensivo com o que os outros poderiam dizer, mas que felizmente desde que começou, só vem recebendo elogios.
Leia também
- Tênis “doce de leite” promete combinar com qualquer look e é tendência no momento
- Jovem goiano revela ameaças após ter foto em evento cultural relacionada com grupo Ku Klux Klan
- Maioria dos brasileiros corta limão errado e sabia; técnico ensina o jeito certo e surpreende
- Chef libera a técnica que os grandes restaurantes adotam na hora de preparar carne
Assim, com vídeos de tutoriais no YouTube e cursos profissionalizantes, o jovem deu início aos trabalhos em maio deste ano, angariando uma clientela fiel.
Dentro da família, ele contou que também recebeu apoio incondicional, tanto que a mãe passou a fazer as unhas exclusivamente com ele.
Atendendo em casa, para o futuro o jovem pretende alugar um espaço próprio para ter mais visibilidade e continuar crescendo no ramo, sempre com muito bom humor e profissionalismo.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!