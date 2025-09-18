Um ano de muito sabor: Berry’s Sorveteria encerra semana de aniversário com promoção imperdível

Ação é uma forma de agradecer pelo primeiro ano de muitas histórias e convidar novos visitantes a se deliciarem com cada colherada

Gabriella Licia - 18 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/Berry’s Anápolis)

A Berry’s Sorveteria está em festa! Durante essa semana, a loja localizada no coração do bairro Jundiaí, em Anápolis, tem comemorado um ano de história e, para celebrar, preparou uma série de descontos e promoções especiais para deixar a data ainda mais doce.

E a melhor parte: a comemoração ainda não acabou! Amanhã, sexta-feira, 19 de setembro, será o último dia dessa programação doce e inesquecível.

Para marcar o encerramento, a famosa promoção “Leve 2, pague 1” vai estar em vigor: na compra de dois potes, o cliente paga apenas o de maior valor e leva o segundo totalmente de graça.

A ação acontece exclusivamente no dia 19/09, das 12h às 22h, e é válida apenas para compras presenciais na loja da Avenida São Francisco, nº 290. Uma oportunidade perfeita para quem quer aproveitar os sabores artesanais que já conquistaram a cidade.

Conhecida pela variedade de combinações, pelo ambiente acolhedor e pela qualidade dos produtos, a Berry’s se tornou referência em sorvetes e conquistou uma clientela fiel. A promoção é uma forma de agradecer por esse primeiro ano de muitas histórias e convidar novos visitantes a se deliciarem com cada colherada.

Com expectativa de grande movimento, a dica é não deixar para depois: reúna os amigos, chame a família ou aproveite sozinho esse momento irresistível.

Então já sabe: amanhã é a última chance de participar dessa festa de aniversário na Berry’s Sorveteria e transformar sua sexta-feira em uma experiência doce e imperdível.