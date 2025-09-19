Após boatos, Virginia Fonseca revela verdade sobre possível mudança de Goiânia

Especulações ganharam força nos últimos dias, aguçando a curiosidade de internautas e fãs da influenciadora

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2025

Virgínia Fonseca. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Rumores sobre uma possível mudança de Virginia Fonseca de Goiânia para São Paulo ganharam força nos últimos dias e aguçaram internautas e fãs da influenciadora. Diante das especulações, a equipe da influenciadora decidiu se manifestar.

Apesar dos comentários, a assessoria negou os boatos por meio de uma nota enviada à coluna de Fábia Oliveira, no portal Metrópoles, na última quinta-feira (18).

A influenciadora, inclusive, estaria construindo mais quartos em um terreno localizado em um anexo à propriedade onde vive.

O imóvel, inclusive, foi construído junto com o ex-marido, Zé Felipe. As obras foram finalizadas em julho do ano passado.

Com o recente divórcio, o cantor deixou a residência e se mudou para uma casa no mesmo condomínio, a cerca de 300 metros da antiga moradia.

Na casa onde o ex-casal vivia, moram atualmente os filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo —, além de Margareth Serrão, mãe de Virginia.

A influenciadora ainda costuma receber amigos, como o assessor Hebert Gomes (que morou no imóvel por dois anos e já se mudou), Lucas Guedez e Rafa Uccman.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!