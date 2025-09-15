Saiba destino de jatinho avaliado em R$ 30 milhões que Virginia deu de aniversário para Zé Felipe

Com capacidade máxima para 13 pessoas, aeronave foi presente dado pela influenciadora ao ex-marido

Imagem mostra Zé Felipe Virginia Fonseca. (Foto: Reprodução)

Em meio ao anúncio do término de cinco anos de casamento entre Virginia Fonseca e cantor Zé Felipe, diversos pontos da repentina separação vêm sendo alvo de questionamentos entre os internautas.

Um deles diz respeito à divisão dos bens do ex-casal, envolvendo os rumos do jatinho da família, avaliado em R$ 30 milhões.

Com capacidade máxima para 13 pessoas, a aeronave foi um presente de aniversário dado pela influenciadora ao ex-marido durante o casamento, ainda em 2023 e carregava, inclusive, um adesivo com o desenho de todos os membros da família.

O avião (com prefixo PP-JFM), no entanto, foi adquirido por Leonardo ainda no mesmo ano e teve o adesivo removido na época.

Atualmente, a influenciadora utiliza o jato de prefixo PS-MZV, que comprou em março deste ano e que, inclusive, já está viajando com um novo desenho da família.

Imagem mostra Virginia e filhos. (Foto: Reprodução)

