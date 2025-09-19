Por que pão e leite quase sempre ficam no fundo do supermercado? Segredo é revelado

Essa estratégia desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, influencia diretamente no comportamento de compra

Pedro Ribeiro - 19 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução)

Quem já entrou em um supermercado sabe bem: os produtos mais básicos, como pão e leite, quase sempre ficam no fundo da loja.

Isso não é por acaso. Essa estratégia desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, influencia diretamente no comportamento de compra.

Mas por que será que tantos mercados adotam essa prática? A resposta envolve psicologia, vendas e até um pouco de planejamento logístico.

Por que pão e leite quase sempre ficam no fundo do supermercado? Segredo é revelado

No supermercado, nada é colocado ao acaso. Quando os produtos de maior procura ficam no fundo, o cliente precisa atravessar os corredores. E nesse trajeto, é quase impossível não se deparar com outros itens atrativos. Isso aumenta as chances de você colocar no carrinho produtos que não estavam na sua lista inicial.

Ou seja: o pão e o leite funcionam como “iscas”. Eles atraem os clientes e fazem com que passem por áreas estratégicas antes de chegar ao que realmente vieram buscar.

O papel da psicologia do consumo

Estudos mostram que o ambiente influencia as decisões de compra. No supermercado, iluminação, disposição das gôndolas e até música são pensados para estimular o consumo. Ao colocar itens essenciais no fundo, o tempo de permanência dentro da loja aumenta, o que naturalmente gera mais compras por impulso.

Além disso, produtos complementares muitas vezes ficam próximos. Ao buscar leite, por exemplo, você pode se deparar com biscoitos ou achocolatados logo ao lado, reforçando a ideia de consumo conjunto.

Logística também importa

Apesar da estratégia comercial, há também um motivo prático. O pão e o leite precisam ser constantemente reabastecidos, e o fundo do supermercado costuma ficar próximo ao depósito e às câmaras frias. Isso facilita o transporte, evita grandes deslocamentos dos funcionários e agiliza o processo de reposição.

Assim, a loja une o útil ao agradável: melhora a logística e, ao mesmo tempo, estimula mais compras.

Como usar essa informação a seu favor

Saber desse segredo pode ajudar o consumidor a economizar. Uma dica é ir direto ao ponto, evitando circular demais quando só precisa de produtos essenciais. Fazer uma lista de compras antes de sair de casa também é uma forma eficiente de resistir às armadilhas do supermercado.

Outra alternativa é optar por mercados menores ou aplicativos de compras online, que reduzem a exposição a essas estratégias de venda.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!