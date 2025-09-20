O que uma pessoa precisa para se tornar santa pela Igreja Católica?

Esse processo, chamado de canonização, é longo, criterioso e envolve várias etapas

Pedro Ribeiro - 20 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

Na Igreja Católica, santo é aquele reconhecido oficialmente como alguém que viveu de forma exemplar e que agora está junto de Deus. Mas como alguém se torna santo?

Esse processo, chamado de canonização, é longo, criterioso e cheio de etapas. Ele envolve investigações sobre a vida da pessoa, testemunhos de fé e até a comprovação de milagres.

Entender esse caminho ajuda a perceber como a Igreja identifica pessoas que inspiram milhões de fiéis pelo mundo.

Como alguém se torna santo na Igreja Católica?

Tudo começa quando uma pessoa morre e a comunidade passa a reconhecer suas virtudes. Esse reconhecimento espontâneo é chamado de fama de santidade. Fiéis relatam exemplos de vida, testemunhos de fé e até pedidos de oração feitos em nome daquela pessoa. Quando essa devoção ganha força, pode nascer um processo oficial.

Servo de Deus

A primeira etapa oficial acontece quando o bispo local abre um processo de investigação. A partir daí, a pessoa recebe o título de Servo de Deus. Nessa fase, são analisados documentos, escritos e depoimentos para verificar se ela realmente viveu de acordo com a fé católica.

Venerável

Depois da análise do bispo, o processo segue para o Vaticano. A Congregação para as Causas dos Santos examina todo o material e, se aprovar, o papa declara que a pessoa viveu virtudes heroicas. Nesse momento, ela passa a ser chamada de Venerável.

Beato

Para que alguém seja proclamado beato, é necessária a comprovação de um milagre atribuído à intercessão da pessoa. O milagre precisa ser estudado de forma científica e teológica para garantir que não há explicação natural. A beatificação permite que a devoção seja reconhecida em nível local ou regional.

Santo

A última etapa é a canonização, quando a pessoa é proclamada santo. Para isso, a Igreja geralmente exige a comprovação de um segundo milagre após a beatificação. Com o reconhecimento do papa, o novo santo passa a ser venerado por toda a Igreja Católica e seu nome entra no calendário litúrgico universal.

Por que esse processo é importante

O caminho até se tornar santo não é apenas uma formalidade. Ele serve para garantir que o exemplo daquela pessoa é autêntico, confiável e capaz de inspirar os fiéis.

Além disso, reforça a ideia de que a santidade não é um privilégio de poucos, mas um chamado para todos que buscam viver com fé e amor ao próximo.

Ser reconhecido como santo na Igreja Católica é resultado de uma vida marcada por virtudes, dedicação e, muitas vezes, sacrifícios.

O processo de canonização garante que cada passo seja estudado com seriedade, preservando a fé dos fiéis e fortalecendo a tradição.

Ao conhecer essa trajetória, entendemos que os santos são muito mais do que figuras históricas: são exemplos vivos de esperança e inspiração.

