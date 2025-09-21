A montanha que toca o céu do Centro-Oeste fica em Goiás e revela uma beleza de outro mundo

Discreta para muitos, ela guarda função geográfica fundamental: é o topo do Planalto Central, acolhendo nascentes, regulando águas e clima, e abriga ecossistemas frágeis ligados ao cerrado de altitude

Anna Júlia Steckelberg - 21 de setembro de 2025

Serra do Pouso Alto, no município de Alto Paraíso de Goiás. (Foto: Reprodução)

No meio dos cerrados, onde o horizonte parece infinito e o céu ganha uma nitidez toda especial, ergue-se o ponto culminante de todo o Centro-Oeste: a Serra do Pouso Alto, no município de Alto Paraíso de Goiás. C

Com altitude de 1.691 metros, ele é, segundo o Anuário Estatístico do Brasil 2023 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o pico mais alto da região.

Essa montanha, discreta para muitos, guarda função geográfica fundamental: é o topo do Planalto Central, acolhendo nascentes, regulando águas e clima, e abriga ecossistemas frágeis ligados ao cerrado de altitude.

A Serra do Pouso Alto localiza-se entre distritos próximos à rodovia GO-118, sentido norte de Alto Paraíso, quase na borda do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Saiba qual é o pico mais alto de todo centro-oeste e que se esconde na Chapada dos Veadeiros

Não é o “Pico dos Pireneus”, como muita gente supõe, nem um ponto turístico amplamente divulgado, embora seu entorno ofereça paisagens de tirar o fôlego.

Segundo os levantamentos do IBGE no Projeto Pontos Culminantes, o topo de 1.691 m da Chapada dos Veadeiros é validado oficialmente como o ponto culminante do Centro-Oeste.

A Serra Pouso Alto, ligada fisicamente a esse ponto elevado, aparece com altitude ligeiramente menor (cerca de 1.675,9 m) em medições de campo, porém geograficamente é parte do mesmo conjunto de elevações que formam o topo mais alto.

Para o turista que ama aventura, contemplação e calor humano (do cerrado), visitar esse ponto é se deparar com uma miríade de sensações: manhãs frias, ventania que realiza danças com as nuvens, vistas panorâmicas de vales e chapadas, e um silêncio que mostra quão vasto é esse Brasil.

O acesso não é tão fácil quanto uma cachoeira famosa, o caminho exige preparo, guia experiente, e condições de trilha. Mas quem escala esse pico carrega comigo uma história pessoal de superação do ordinário.

Dados do IBGE indicam que, para o estado de Goiás, Alto Paraíso abriga esse marco geográfico.

A importância não é apenas geográfica: é ecológica, turística, cultural. A Chapada dos Veadeiros é Patrimônio Natural Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Reserva da Biosfera e reserva de biodiversidade singular.

Em 2025, ao planejar uma rota pelo Centro-Oeste, inclua a subida ao ponto onde Centro-Oeste realmente toca seu ápice.

A Serra do Pouso Alto não aparece com fama nos guias mais comerciais, mas é ali, naquele topo verde-cinza banhado por luz e vento, que a paisagem responde: “Esse é o Centro-Oeste”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!