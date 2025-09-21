Homem morre após ser atacado por abelhas durante caminhada com a esposa em Goiânia

Homem chegou a ser socorrido, recebeu medicamentos e foi levado à unidade de saúde, mas não resistiu

Natália Sezil - 21 de setembro de 2025

Flávio Brandão Barros tinha 55 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem, de 55 anos, morreu horas depois de ser atacado por um enxame de abelhas enquanto passeava com a esposa na Praça Leo Lince, no Setor Oeste, em Goiânia.

O acidente aconteceu na tarde deste sábado (20), mas o falecimento só foi confirmado neste domingo (21). A vítima teria sido picada por aproximadamente 20 abelhas.

Com isso, ele teria sofrido crises convulsivas e de vômito. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, recebeu medicamentos ainda no local e, depois, foi encaminhado ao Cais Campinas.

Apesar dos esforços, ele morreu na unidade de saúde. A vítima foi identificada como Flávio Brandão Barros, técnico em Tecnologia da Informação (TI).

A companheira dele segue sendo medicada no Cais.

