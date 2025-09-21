Identificado jovem motociclista que morreu ao cair de ponte em Aparecida de Goiânia
Capacete da vítima partiu ao meio com a força do impacto. Caso ocorreu no Residencial Cândido de Queiroz
Um jovem de 24 anos, identificado como Rodrigo Soares Arantes, morreu em um trágico acidente de motocicleta na tarde deste domingo (21), em Aparecida de Goiânia.
O caso ocorreu na Avenida São João, no Residencial Cândido de Queiroz, quando ele perdeu o controle do veículo e caiu de uma ponte, vindo a óbito ainda no local.
De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Rodrigo trafegava pela avenida quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, não conseguiu manter o controle da motocicleta e se precipitou da estrutura.
A violência da queda foi tão grande que o capacete que ele usava se partiu ao meio, evidenciando a força do impacto contra o leito do córrego.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram rapidamente acionadas para prestar socorro. No entanto, ao chegar ao local, o médico do SAMU apenas pôde constatar o óbito do jovem, que sofreu múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos.
A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do município.
A Polícia Civil foi notificada e ficará responsável por investigar as circunstâncias que levaram ao acidente fatal. Rodrigo Soares Arantes era habilitado na categoria AB desde 2021.
