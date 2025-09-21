Identificado jovem motociclista que morreu ao cair de ponte em Aparecida de Goiânia

Capacete da vítima partiu ao meio com a força do impacto. Caso ocorreu no Residencial Cândido de Queiroz

Da Redação - 21 de setembro de 2025

Rodrigo Soares Arantes tinha apenas 24 anos. (Foto: Edição/ Portal 6)

Um jovem de 24 anos, identificado como Rodrigo Soares Arantes, morreu em um trágico acidente de motocicleta na tarde deste domingo (21), em Aparecida de Goiânia.

O caso ocorreu na Avenida São João, no Residencial Cândido de Queiroz, quando ele perdeu o controle do veículo e caiu de uma ponte, vindo a óbito ainda no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Rodrigo trafegava pela avenida quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, não conseguiu manter o controle da motocicleta e se precipitou da estrutura.

A violência da queda foi tão grande que o capacete que ele usava se partiu ao meio, evidenciando a força do impacto contra o leito do córrego.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram rapidamente acionadas para prestar socorro. No entanto, ao chegar ao local, o médico do SAMU apenas pôde constatar o óbito do jovem, que sofreu múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

A Polícia Civil foi notificada e ficará responsável por investigar as circunstâncias que levaram ao acidente fatal. Rodrigo Soares Arantes era habilitado na categoria AB desde 2021.

