Transformador queimado e semáforos apagados: veja os efeitos da chegada de chuva mais forte em Anápolis

Contrariando a previsão, pancadas mais duradouras foram registradas nesta quinta-feira (18)

Paulo Roberto Belém - 18 de setembro de 2025

Pancadas de chuva mais fortes chegaram dias antes do previsto (Foto: Reprodução)

Uma série de vídeos registrou a chegada de pancadas de chuva mais duradouras em Anápolis na tarde desta quinta-feira (18), contrariando a previsão de que elas só chegariam na próxima semana.

As imagens partiram da Redação do Portal 6, no Centro da cidade, além de outros enviados por leitores. Na região Centro-Norte, os semáforos da Avenida Universitária chegaram a parar de funcionar.

Em outro registro, da mesma avenida mais ao Norte, foi flagrado o exato momento em que um transformador aparentemente entra em curto-circuito próximo à UniEVANGÉLICA. Do mesmo ponto, é possível observar a constância das pancadas de chuva no horizonte.

A reportagem também teve acesso a imagens do Jardim Bandeirante recebendo um volume razoável, onde a preocupação era o contato da água que caiu do céu com o asfalto há muito tempo sem ser molhado naturalmente.

