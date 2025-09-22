O que essa passageira fez com motorista de aplicativo gerou revolta e custou emprego dela
Câmera de segurança revela episódio de violência e caso de desrespeito em viagem particular que repercute amplamente e choca internautas
Um episódio de violência dentro de um carro de aplicativo no Distrito Federal ganhou destaque nas redes e resultou em demissão de uma passageira descontrolada. A confusão aconteceu na madrugada e foi registrada por uma câmera instalada no veículo.
O vídeo, com cerca de seis minutos, mostra a passageira Leilane Marques da Mata discutindo com o motorista Jonathan Baptista Rodrigues, 28 anos.
Após desentendimentos sobre uma parada não combinada, ela bate no equipamento de gravação e agride o rosto do motorista.
Segundo Jonathan, a confusão começou quando Leilane insistiu para tirar uma foto de um incêndio que acontecia durante a viagem.
O trio entra na primeira parada da viagem, que seria um condomínio. Leilane diz: “A gente vai tirar uma foto um pouco mais descendo”. O motorista, então, diz “não” e a mulher responde: “Vai tirar, sim”.
Jonathan explica que “não tem tempo para ficar esperando”. Leilane retruca: “Não, menino. É só a foto. Você está maluco, é?! Eu sei que você não tem tempo, do mesmo jeito que eu não tenho tempo, porque eu cuido da vida de pessoas. Sabe o que são 30 segundos? É o tempo que você para aqui para ela descer. Eu cuido é de vidas”.
Quando o carro estaciona na frente da casa da amiga de Leilane, o motorista da Uber pede para a mulher também descer e solicitar outra viagem. Ela se recusa e responde: “não chamo, não. Vai me deixar, porque ela pediu”.
O motorista explica que não é obrigado a levá-la até a segunda parada. Leilane o chama de “escroto”. “Não sou obrigada a te aceitar não, porque você é um cara escroto”, diz.
Jonathan insiste e a passageira o xinga novamente. “Vai se fuder. Vive nessa sua vida aí de merda”, afirmou.
Diante da recusa, ela passou a xingá-lo e, em seguida, partiu para agressão verbal e física contra o rapaz. O motorista não reagiu fisicamente e acabou denunciando o caso. A gravação circulou rapidamente, provocando indignação de internautas e de autoridades locais.
Leilane é técnica em enfermagem da Secretaria de Saúde do DF, também atuava como assessora no gabinete da deputada distrital Dayse Amarilio (PSB) desde março de 2025.
A deputada Dayse Amarilio informou que soube do caso por meio da imprensa. “Gostaríamos de esclarecer que práticas dessa natureza não representam os valores e princípios defendidos pelo mandato e pela deputada Dayse Amarilio. Diante disso, não nos resta outra alternativa além do desligamento da colaboradora em questão”, afirmou.
Confira o vídeo completo da história:
Esse tipo de gente que acha que o mundo gira em torno do umbigo apanhou pouco na infância.
A agressora é técnica de enfermagem e ocupa um cargo no gabinete de uma deputada distrital. pic.twitter.com/oHAh4T1tXr
— Paulo de Tarso (@paulodetarsog) September 19, 2025
