Silvye Alves continua rendendo assunto entre os colegas goianos

Ação motivada pelo voto positivo na PEC da Blindagem reverberou nos bastidores políticos de Goiás

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Silvye Alves continua rendendo assunto entre os colegas goianos
Deputada Silvye Alves (UB). (Foto: Divulgação)

O pedido de desculpas da deputada federal Silvye Alves (UB) continua rendendo entre os pares goianos.

Uns têm pena, outros fazem troça da meia volta que ela deu após votar a favor da PEC da Blindagem.

Leia também

Todos, porém, têm a mesma avaliação quanto ao mandato da apresentadora policial: o potencial de votos dela para 2026 está se esvaziando. E Silvye amargamente sabe disso.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias