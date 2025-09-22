Silvye Alves continua rendendo assunto entre os colegas goianos
Ação motivada pelo voto positivo na PEC da Blindagem reverberou nos bastidores políticos de Goiás
O pedido de desculpas da deputada federal Silvye Alves (UB) continua rendendo entre os pares goianos.
Uns têm pena, outros fazem troça da meia volta que ela deu após votar a favor da PEC da Blindagem.
Todos, porém, têm a mesma avaliação quanto ao mandato da apresentadora policial: o potencial de votos dela para 2026 está se esvaziando. E Silvye amargamente sabe disso.