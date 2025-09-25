Mãe de mulher que ateou fogo em motorista da Urban revela passado difícil da filha

Respondendo a questionamentos da defesa, ela pontuou que Rosimeire sempre apresentou distúrbios e era de difícil convivência

Wallison Barboza dos Santos, ao lado mãe. Motorista da Urban tinha 35 anos quando sofreu o atentado durante o trabalho. (Foto: Arquivo Familiar)

Ao longo do julgamento de Rosimeire Araújo Lima, ré do atentado que culminou na morte do motorista da Urban, Wallison Barboza dos Santos, em Anápolis, a mãe da autora relembrou a trajetória de vida conturbada da filha, desde a infância.

Respondendo aos questionamentos da defesa, ela comentou que Rosimeire e os irmãos sempre apanharam muito do pai durante a infância, sendo que a própria testemunha também era alvo da fúria do agora ex-companheiro.

“Qualquer coisinha ele batia neles, por nada […] Ele não punha de castigo, ele ia socando eles [os filhos]”, relembrou.

Respondendo aos questionamentos da defesa, ela pontuou que a filha sempre apresentou distúrbios e tinha uma convivência muito difícil, inclusive sabia que Rosimeire utilizava drogas.

Ainda por conta das psicopatologias, ela explicou que a ré, apesar de já ter trabalhado antes, nunca conseguia se firmar em nenhum emprego.

Questionada posteriormente, Rosimeire admitiu o histórico de abuso de substâncias e relatou que, no dia do crime, havia inclusive utilizado cocaína e crack.

A defesa também sustentou que a ré realiza acompanhamento psicológico ao longo dos anos, incluindo acompanhamento no Centros de Atenção Psicossocial.

