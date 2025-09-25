Mãe de mulher que ateou fogo em motorista da Urban revela passado difícil da filha

25 de setembro de 2025

Wallison Barboza dos Santos, ao lado mãe. Motorista da Urban tinha 35 anos quando sofreu o atentado durante o trabalho. (Foto: Arquivo Familiar)

Ao longo do julgamento de Rosimeire Araújo Lima, ré do atentado que culminou na morte do motorista da Urban, Wallison Barboza dos Santos, em Anápolis, a mãe da autora relembrou a trajetória de vida conturbada da filha, desde a infância.

Respondendo aos questionamentos da defesa, ela comentou que Rosimeire e os irmãos sempre apanharam muito do pai durante a infância, sendo que a própria testemunha também era alvo da fúria do agora ex-companheiro.

“Qualquer coisinha ele batia neles, por nada […] Ele não punha de castigo, ele ia socando eles [os filhos]”, relembrou.

Respondendo aos questionamentos da defesa, ela pontuou que a filha sempre apresentou distúrbios e tinha uma convivência muito difícil, inclusive sabia que Rosimeire utilizava drogas.

Ainda por conta das psicopatologias, ela explicou que a ré, apesar de já ter trabalhado antes, nunca conseguia se firmar em nenhum emprego.

Questionada posteriormente, Rosimeire admitiu o histórico de abuso de substâncias e relatou que, no dia do crime, havia inclusive utilizado cocaína e crack.

A defesa também sustentou que a ré realiza acompanhamento psicológico ao longo dos anos, incluindo acompanhamento no Centros de Atenção Psicossocial.

