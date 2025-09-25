O chá que protege o fígado e melhora a digestão, segundo especialistas

Um gole revelador que vai além do sabor e pode cuidar do seu órgão

Anna Júlia Steckelberg - 25 de setembro de 2025

(Foto: Youtube)

Desde as civilizações antigas, ervas e infusões já ocupavam papel central em remédios caseiros. No Egito, na China, nas tradições indígenas das Américas, chás eram usados para aliviar o “mal do fígado”, distúrbios digestivos e “retenção de toxinas”. Hoje, em 2025, essa sabedoria ancestral encontra respaldo em pesquisas modernas, e aponta para um chá que pode unir proteção hepática e alívio da digestão.

Apesar de existirem várias opções, especialistas apontam que o chá de cardo-mariano (Milk Thistle) é um dos mais promissores para esse papel duplo. Seus compostos principais, como a silimarina, têm sido estudados por seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, que ajudam a proteger as células do fígado contra agressões químicas e regenerar o órgão. Segundo o site Tua Saúde, a silimarina poderia auxiliar no tratamento de fígado gorduroso, hepatites e outras condições hepáticas, ao passo que também contribui para processos digestivos.

Outro chá que merece atenção é o de boldo-do-Chile. No Brasil, ele já é tradicionalmente usado para “limpar o fígado” após refeições pesadas. O boldo concentra boldina, alcaloides e flavonoides, que estimulam a produção de bile e favorecem a digestão de gorduras, mecanismo que pode aliviar sintomas de estômago pesado. O Correio Braziliense ressalta que o boldo é usado em preparações fitoterápicas justamente para tratar disfunções hepáticas e digestivas, citando a combinação boldo + alcachofra como muito utilizada na prática popular.

Na esfera da pesquisa acadêmica, um estudo recente da revista Brazilian Journal of Biology analisou os efeitos do óleo de camomila e extratos vegetais sobre lesões hepáticas induzidas por fármacos, observando que a camomila reduziu marcadores de dano hepático e manteve níveis mais favoráveis de colesterol e LDL. O estudo sugere que compostos na camomila poderiam modular vias celulares ligadas à saúde do fígado.

No Brasil, o chá de carqueja também se destaca no uso popular e já vem sendo reconhecido em matérias de saúde. De acordo com o portal UAI, essa planta tradicional exerce ação hepatoprotetora e digestiva: seus compostos amargos estimulam secreção biliar e reduzem desconfortos como inchaço e má digestão.

Apesar de o cardo-mariano ser apontado como destaque em estudos modernos, o ideal na prática é considerar cada organismo. Se você quiser experimentar, especialistas recomendam começar com doses moderadas: por exemplo, infusão de 1 colher de chá de sementes de cardo-mariano em 200 ml de água quente, até 3 vezes ao dia.

O chá de boldo pode ser preparado com 1 colher de chá de folhas secas em 200 ml de água, em infusão breve.

É importante frisar: essas infusões são coadjuvantes, não substitutos de tratamento médico. Mulheres grávidas ou amamentando, pessoas com obstrução biliar ou doenças hepáticas avançadas devem consultar um hepatologista antes do uso.

