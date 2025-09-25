Trecho da BR-153 sofre interdição e motoristas de Anápolis devem ficar atentos às mudanças

Ecovias Araguaia informou os desvios que os condutores deverão respeitar para se deslocarem pelo ponto bloqueado da rodovia

Paulo Roberto Belém - 25 de setembro de 2025

Trecho da BR-153 em obras. (Foto: Reprodução)

Motoristas de Anápolis, que pretendem seguir para a cidade pela BR-153 a partir de Rialma, devem ficar atentos à interdição de um trecho da rodovia promovido pela Ecovias Araguaia.

A concessionária informou que o Trevo Sul da Transbrasiliana, localizado no município do Centro-Norte do estado, terá o tráfego bloqueado por conta das obras de duplicação e ampliação que estão em andamento. O ponto de interdição será no Km 303.

Desvios

Foi orientado pela Ecovias aos que forem seguir sentido Anápolis, a rota alternativa será pela Avenida Alvorada. Quem acessava a BR-153 pela Avenida Bernardo Sayão agora utilizará a rota pela Avenida Alvorada.

Já para quem pretende ir para Rialma e Ceres via Trevo Sul, no km 303, acessará as cidades através da rotatória (Trevo Norte), no km 300, indicado pela imagem a seguir.

A concessionária informou que a região estará devidamente sinalizada, alertando aos motoristas a necessidade de respeitar as orientações das equipes operacionais que atuarão em campo.

Até quando

Sobre a previsão dos trabalhos e duração da interdição, a Ecovias informou que o tráfego deverá ser novamente redirecionado na primeira quinzena de outubro.

Isso significa que o trânsito será normalizado, mas com nova formatação devido às obras.

Cronograma da duplicação

As obras de ampliação e duplicação da BR-153, em Goiás e no Tocantins, previstas para essa etapa, têm investimento de mais de R$ 500 milhões.

As intervenções contemplam, além dos 60,48 km de duplicação, quase 30 km de vias marginais, 14 retornos, 8 dispositivos, 3 passarelas e 2 acessos.

Ao todo, em Goiás, até o fim do contrato, serão 448,54 km de rodovias duplicadas no estado e, no Tocantins, mais de 173 km de duplicações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!