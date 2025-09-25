Trecho da BR-153 sofre interdição e motoristas de Anápolis devem ficar atentos às mudanças
Ecovias Araguaia informou os desvios que os condutores deverão respeitar para se deslocarem pelo ponto bloqueado da rodovia
Motoristas de Anápolis, que pretendem seguir para a cidade pela BR-153 a partir de Rialma, devem ficar atentos à interdição de um trecho da rodovia promovido pela Ecovias Araguaia.
A concessionária informou que o Trevo Sul da Transbrasiliana, localizado no município do Centro-Norte do estado, terá o tráfego bloqueado por conta das obras de duplicação e ampliação que estão em andamento. O ponto de interdição será no Km 303.
Desvios
Foi orientado pela Ecovias aos que forem seguir sentido Anápolis, a rota alternativa será pela Avenida Alvorada. Quem acessava a BR-153 pela Avenida Bernardo Sayão agora utilizará a rota pela Avenida Alvorada.
Leia também
Já para quem pretende ir para Rialma e Ceres via Trevo Sul, no km 303, acessará as cidades através da rotatória (Trevo Norte), no km 300, indicado pela imagem a seguir.
A concessionária informou que a região estará devidamente sinalizada, alertando aos motoristas a necessidade de respeitar as orientações das equipes operacionais que atuarão em campo.
Até quando
Sobre a previsão dos trabalhos e duração da interdição, a Ecovias informou que o tráfego deverá ser novamente redirecionado na primeira quinzena de outubro.
Isso significa que o trânsito será normalizado, mas com nova formatação devido às obras.
Cronograma da duplicação
As obras de ampliação e duplicação da BR-153, em Goiás e no Tocantins, previstas para essa etapa, têm investimento de mais de R$ 500 milhões.
As intervenções contemplam, além dos 60,48 km de duplicação, quase 30 km de vias marginais, 14 retornos, 8 dispositivos, 3 passarelas e 2 acessos.
Ao todo, em Goiás, até o fim do contrato, serão 448,54 km de rodovias duplicadas no estado e, no Tocantins, mais de 173 km de duplicações.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!