Delegada detalha próximos passos da investigação sobre morte de João Victor em Anápolis

Perícia inicial apontou que fio clandestino estava preso à luminária pública e foi energizado, causando a tragédia

Paulo Roberto Belém - 26 de setembro de 2025

Servidores da Equatorial conterão a situação do cabo energizado que provocou a morte de João Victor. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Uma semana após a morte de João Victor Gontijo Oliveira, de 10 anos, vítima de choque elétrico na Vila Jussara, a investigação segue em andamento com resultados importantes.

A perícia inicial confirmou que o cabo de internet que provocou a tragédia foi energizado pela luminária de iluminação pública e que se tratava de uma instalação clandestina, sem qualquer identificação obrigatória.

A delegada Aline Lopes, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), explicou ao Portal 6 que a apuração agora busca descobrir a origem desse fio.

Para isso, será feita uma perícia complementar nos postes da região e solicitadas informações à Equatorial e à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“É fundamental esclarecer de quem é esse fio, quem o instalou no local inadequado, o que essa primeira perícia não conseguiu apontar”, reforçou a investigadora.

A titular da DPCA também chamou atenção para o cenário de desordem na ocupação dos postes em Anápolis, que definiu como uma “bagunça generalizada”.

Segundo a delegada, a Equatorial tem o dever de fiscalizar e retirar fios que estejam em desacordo com as normas, atribuição que, na avaliação dela, não vem sendo cumprida.

Um ponto que pode dificultar a identificação da empresa responsável é que, no dia da tragédia, a Equatorial cortou não apenas o fio energizado, mas também outros cabos irregulares no mesmo poste.

Ainda assim, Aline Lopes garantiu que um “pente fino” será realizado, cruzando dados sobre quem tem licença para operar com os cabos que estavam instalados. “Se houver alguma empresa fora da lista, será identificada”, afirmou.

O caso também gerou embate entre Prefeitura e Equatorial. A Administração Municipal reforçou que é terminantemente proibido usar luminárias públicas como ponto de ancoragem e atribuiu à concessionária a responsabilidade de fiscalizar os postes.

Já a empresa respondeu em nota que cumpre as normas de segurança e que a instalação e manutenção de cabos de internet e telefonia são de responsabilidade das empresas de telecomunicações, acrescentando que a iluminação pública é dever das prefeituras.

Com a palavra, a Prefeitura de Anápolis

“A Prefeitura de Anápolis lamenta profundamente a morte do estudante João Victor e se solidariza com sua família neste momento de dor. É importante destacar que a utilização das estruturas de iluminação pública como ponto de ancoragem de cabos de telecomunicações é terminantemente proibida. Tanto a ABNT NBR 15214/2005 quanto a norma técnica da própria Equatorial estabelecem claramente a obrigatoriedade de distanciamento entre cabos de dados e redes energizadas, justamente para evitar riscos de energização acidental. A ANEEL, por meio de suas resoluções, incluindo a REN nº 1.044/2022 e a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014, determina que a concessionária de energia é responsável pelo uso e pela zeladoria dos postes, devendo assegurar a fiscalização e a organização da infraestrutura. A falta dessa fiscalização por parte da Equatorial é o que cria o risco iminente de situações como a ocorrida. No caso específico, a Prefeitura informa que a lâmpada da luminária envolvida havia sido substituída há mais de seis meses, sem registros de falhas ou reclamações posteriores. Entretanto, a constante utilização irregular da faixa de iluminação por cabos de telecomunicação, sob anuência e ausência de fiscalização da Equatorial, pode gerar condições que comprometem o trabalho técnico executado pela Prefeitura, expondo a população a graves riscos. Além disso, a Prefeitura já se reuniu com o Ministério Público e tem nova agenda com a Equatorial, justamente para cobrar uma ação rápida e efetiva no cumprimento de suas responsabilidades, de forma a evitar novas tragédias. Após a fatalidade, a Administração Municipal também decretou situação de emergência para permitir a retirada imediata de cabos em risco em toda a cidade, além de reforçar a cobrança de medidas urgentes e permanentes da Equatorial e das empresas de telecomunicações.”

Com a palavra a Equatorial