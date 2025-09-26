Nota Zero para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Ecovias do Araguaia

Estatística vergonhosa evidencia a negligência crônica na manutenção, sinalização e fiscalização de uma das principais artérias rodoviárias goianas

Danilo Boaventura - 26 de setembro de 2025

Trecho da BR-153 em obras. (Foto: Reprodução)

Nota Zero

Para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Ecovias do Araguaia pela triste liderança da BR-153 no número de acidentes com mortes em rodovias federais de Goiás, conforme estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) que aponta a rodovia como responsável por 27,4% dos 297 óbitos registrados em 2024 nas estradas do estado.

A estatística vergonhosa evidencia a negligência crônica na manutenção, sinalização e fiscalização de uma das principais artérias rodoviárias goianas, onde a ausência de reação do condutor aparece como principal causa tanto dos acidentes (14,5%) quanto das mortes (16,2%), revelando problemas estruturais que vão desde a falta de condições adequadas da pista até a ausência de medidas preventivas eficazes.