Nota Zero para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Ecovias do Araguaia 

Estatística vergonhosa evidencia a negligência crônica na manutenção, sinalização e fiscalização de uma das principais artérias rodoviárias goianas

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Trecho da BR-153 em obras. (Foto: Reprodução)

Nota Zero

Para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Ecovias do Araguaia pela triste liderança da BR-153 no número de acidentes com mortes em rodovias federais de Goiás, conforme estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) que aponta a rodovia como responsável por 27,4% dos 297 óbitos registrados em 2024 nas estradas do estado.

estatística vergonhosa evidencia a negligência crônica na manutenção, sinalização e fiscalização de uma das principais artérias rodoviárias goianas, onde a ausência de reação do condutor aparece como principal causa tanto dos acidentes (14,5%) quanto das mortes (16,2%), revelando problemas estruturais que vão desde a falta de condições adequadas da pista até a ausência de medidas preventivas eficazes.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

