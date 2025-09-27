Moradores do Setor Bueno se mobilizam contra mudança na Avenida T-10

Proposta visa implementar um sistema binário entre a via e a T-55 até o fim deste ano

Gabriella Pinheiro - 27 de setembro de 2025

Avenida t-10, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Após o anúncio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informando sobre a mudança de parte da Avenida T-10, no Setor Bueno, para uma via de mão única, moradores do bairro organizaram um abaixo-assinado contra a alteração.

Conforme anunciado anteriormente pelo Portal 6, a proposta visa implementar um sistema binário entre a via e a T-55 até o fim deste ano, sob a justificativa de melhorar o fluxo de veículos no local.

Validada pelo prefeito Sandro Mabel (UB), a medida prevê que a T-10 passe a operar em mão única no sentido do Goiânia Shopping até a Avenida 85. Já em relação à T-55, a previsão é que ela funcione no sentido inverso — da Avenida 85 até a T-3.

No entanto, a decisão parece não ter agradado os moradores. No abaixo-assinado criado por eles e enviado ao portal Mais Goiás, os residentes destacam que a mudança trará impactos negativos na vida de quem vive no local e dos usuários da região.

“Como residente local, estou profundamente preocupado com as consequências dessa decisão e acredito que precisamos agir para impedir essa mudança que, se implementada, só piorará o tráfego na área”, diz um trecho do texto assinado por “Rachel Portas”. Até às 17h20 de sexta-feira, o documento já havia arrecadado 600 assinaturas.

O texto também solicita que o poder municipal reconsidere a proposta e mantenha o esquema de trânsito atual no local, alegando que “a Rua T-55 já não suporta o fluxo de veículos atual, sendo frequentemente palco de engarrafamentos que prejudicam o dia a dia dos cidadãos. Com essa alteração, o trânsito intenso será desviado para essas ruas que já estão saturadas, impactando ainda mais nossa mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores do Setor Bueno”.

Leia o texto a íntegra:

“Recentemente, a Prefeitura de Goiânia anunciou um plano para mudar o sentido do trânsito em um trecho extremamente movimentado de nosso bairro, Setor Bueno. A alteração proposta transformará a avenida T-10 ate a Avenida 85 em mão única, (entre a T3 e a avenida 85 ) impactando negativamente a vida dos moradores e usuários da região. Como residente local, estou profundamente preocupado com as consequências dessa decisão e acredito que precisamos agir para impedir essa mudança que, se implementada, só piorará o tráfego na área.

A Rua T-55 já não suporta o fluxo de veículos atual, sendo frequentemente palco de engarrafamentos que prejudicam o dia a dia dos cidadãos. Com essa alteração, o trânsito intenso será desviado para essas ruas que já estão saturadas, impactando ainda mais nossa mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores do Setor Bueno.

Além disso, podemos prever um aumento significativo nos tempos de deslocamento, especialmente nos horários de pico. Os motoristas que utilizam este trajeto diariamente, possivelmente, enfrentarão atrasos maiores, o que irá afetar não apenas o trânsito local, mas também o comércio e o cotidiano das famílias que residem nas proximidades. Muitos de nós dependem dessa rota para o trabalho, escola e outras atividades diárias, e desviar o fluxo de trânsito só vai resultar em mais transtorno para a comunidade.

Portanto, solicitamos que a Administração Municipal reconsidere essa decisão e mantenha o esquema de trânsito atual que, apesar dos desafios, continua sendo a melhor solução para o nosso bairro. É essencial que a prefeitura abra um canal de diálogo com a comunidade para buscar soluções alternativas que atendam às necessidades de crescimento urbano sem resultar em transtornos adicionais para os moradores.

Contamos com o seu apoio para reverter esta decisão e pedimos que assinem esta petição para que a prefeitura de Goiânia mantenha o trânsito de mão dupla entre a Rua T-10 e a Avenida 85, preservando assim a fluidez e a qualidade de vida em nosso amado Setor Bueno.“

