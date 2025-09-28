Bastidor de supermercado: funcionário confessa como clientes são enganados na hora de comprar pão

Trabalhador revelou as estratégias usadas para confundir o consumidor e fazê-lo gastar mais sem perceber

Pedro Ribeiro - 28 de setembro de 2025

Pão embalado. (Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Um funcionário de supermercado — que preferiu não se identificar — contou como as prateleiras escondem armadilhas que afetam até o pãozinho de todo dia.

Segundo ele, os consumidores são induzidos ao erro por meio de embalagens com pesos diferentes, etiquetas pouco visíveis e promoções aparentemente vantajosas.

Embalagens que confundem

De acordo com o relato, feito ao site especializado Tudo Gostoso, o pão embalado chega ao mercado em diversos tamanhos: 280 g, 320 g, 400 g, 450 g, 500 g e até 750 g.

A estratégia dificulta a comparação direta, fazendo o cliente se perder nas contas. Mesmo com a obrigação de mostrar o preço por quilo, essa informação quase sempre aparece em letras pequenas, mal posicionada e com pouco contraste.

Promoções enganosas

As chamadas “ofertas imperdíveis” também escondem truques. É comum, por exemplo, o uso de promoções como “3 por 2” em produtos próximos da validade, que precisam ser consumidos rapidamente.

Outra prática é limitar a promoção a embalagens específicas, geralmente as menos vantajosas, impedindo o consumidor de perceber que versões maiores poderiam sair mais em conta.

“Essas promoções passam a sensação de vantagem, mas na verdade servem para girar o estoque e evitar que produtos encalhem”, relatou o funcionário.

Como evitar cair no golpe

Para não ser enganado, especialistas recomendam que o consumidor sempre confira o preço por quilo — usando até a calculadora do celular se for preciso.

Também é importante observar a validade dos produtos em promoção e acompanhar os ciclos de oferta dos supermercados para identificar quando realmente existe economia.

